gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:31

Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

На День молодежи для омичей выступят Тимати и Мари Краймбрери

Тайна раскрыта. На День молодежи в Омске выступят Тимати и Мари Краймбрери

14 июня 2024, 08:31
Фото: gorod55.ru

На День молодежи для омичей выступят Тимати и Мари Краймбрери

29 июня на Соборной площади пройдет большой концерт в честь Дня молодежи, в нем примут участие основатель лейбла Black Star Тимати и певица Мари Краймбрери.

Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта региона Иван Колесник представил программу фестиваля, который пройдет в Омске в честь Дня молодежи. 29 июня на сцене Соборной площади выступят основатель лейбла Black Star Тимати и певица Мари Краймбрери.

Концерт начнется в 16:00, чтобы попасть на мероприятие, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте.

Фото: Соцсети Ивана Колесника

Напомним, что этим летом Омск посетить еще несколько звезд российской эстрады и соцсетей. В июне для омичей выступит MIA BOYKA, в июле — Люся Чеботина и Rasa, а в августе — Анна Семенович, GAYAZOV$ BROTHER$ и NILETTO.

Танцы все лето. В Омске бесплатно выступят звезды российской эстрады и соцсетей
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Праздники#Омская область#Молодежь#Праздничный день#Новости#Концерт#Выступление#День молодежи#Празднование#Звезды#Бесплатный концерт
Подпишитесь
Оснований нет. В Омске не будут отзывать разрешение на строительство ЖК «Мирапорт»
Сегодня, 04:44
Важно. Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушений прав жильцов дома на Пригородной
Сегодня, 03:42
Минимум на два года. В Омске из-за ремонта моста у Телецентра заменят троллейбус № 67
Сегодня, 06:36
Принесет головную боль и панические атаки. Когда на Омск обрушится магнитная буря
Сегодня, 05:32
Готовьте тазики. В Омске больше тысячи строений скоро останутся без горячей воды
Сегодня, 09:11
"