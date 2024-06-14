Тайна раскрыта. На День молодежи в Омске выступят Тимати и Мари Краймбрери

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта региона Иван Колесник представил программу фестиваля, который пройдет в Омске в честь Дня молодежи. 29 июня на сцене Соборной площади выступят основатель лейбла Black Star Тимати и певица Мари Краймбрери.
Концерт начнется в 16:00, чтобы попасть на мероприятие, необходимо заранее зарегистрироваться на сайте.
Напомним, что этим летом Омск посетить еще несколько звезд российской эстрады и соцсетей. В июне для омичей выступит MIA BOYKA, в июле — Люся Чеботина и Rasa, а в августе — Анна Семенович, GAYAZOV$ BROTHER$ и NILETTO.