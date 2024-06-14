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Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

иллюстрация

Такова жизнь. Прокуратура потребовала взыскать с омича деньги на лечение знакомого

14 июня 2024, 10:14
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Прокуратура потребовала взыскать с омича деньги на лечение знакомого

Мужчина изувечил другого, напав с ножом.

В пресс-центре региональной прокуратуры рассказали об уголовном деле 69-летнего омича. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

Инцидент произошел в конце апреля прошлого года. Вечером рядом с одним из домов по улице 9-я Кировская мужчина напал с ножом на своего 31-летнего знакомого. Жертва получила тяжкий вред здоровью.

Пострадавший был застрахован в системе обязательного медицинского страхования. Его лечили в БСМП № 1. Для этого было потрачено больше 30 тыс рублей, которые прокуратура потребовала взыскать с нападавшего. В разрешении этого дела помог суд.

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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Россия#Прокуратура Омской области#Нападение#Лечение#Новости
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