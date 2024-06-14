Такова жизнь. Прокуратура потребовала взыскать с омича деньги на лечение знакомого

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
В пресс-центре региональной прокуратуры рассказали об уголовном деле 69-летнего омича. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ).
Инцидент произошел в конце апреля прошлого года. Вечером рядом с одним из домов по улице 9-я Кировская мужчина напал с ножом на своего 31-летнего знакомого. Жертва получила тяжкий вред здоровью.
Пострадавший был застрахован в системе обязательного медицинского страхования. Его лечили в БСМП № 1. Для этого было потрачено больше 30 тыс рублей, которые прокуратура потребовала взыскать с нападавшего. В разрешении этого дела помог суд.