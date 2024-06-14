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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Омске мужчина перевернулся на иномарке и погиб

Скорая не успела. В Омске мужчина перевернулся на иномарке и погиб

14 июня 2024, 06:32
Фото: госавтоинспекция Омской области

В Омске мужчина перевернулся на иномарке и погиб

Водитель съехал в кювет, но причины аварии специалисты пока не выяснили.

Сегодня утром, 14 июня, в черте города на территории Кировского округа произошла авария с погибшим. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 07:05.

По их данным, ДТП случилось на улице 2-я Рыбачья. У дома № 28/Б водитель легковушки не справился с управлением. Им был мужчина 1955 года рождения. Он двигался на Toyota.

Водитель съехал в правый кювет и врезался в опору ЛЭП. После этого иномарка перевернулась. Мужчину спасти не удалось: он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Гоавтоинспекторы пока еще выясняют причины произошедшего.

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#Алина Ясинская#Происшествия#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#Россия#Авария#Новости#Смертельная авария
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