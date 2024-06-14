Скорая не успела. В Омске мужчина перевернулся на иномарке и погиб

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Сегодня утром, 14 июня, в черте города на территории Кировского округа произошла авария с погибшим. Сотрудники региональной Госавтоинспекции получили сообщение в 07:05.
По их данным, ДТП случилось на улице 2-я Рыбачья. У дома № 28/Б водитель легковушки не справился с управлением. Им был мужчина 1955 года рождения. Он двигался на Toyota.
Водитель съехал в правый кювет и врезался в опору ЛЭП. После этого иномарка перевернулась. Мужчину спасти не удалось: он скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
Гоавтоинспекторы пока еще выясняют причины произошедшего.