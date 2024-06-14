С начала года клещи укусили более 2,5 тысяч жителей Омской области

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что с начала 2024 года 2 650 жителей Омской области пострадали от укусов клещей, из них 882 ребенка. Такие показатели, по данным ведомства, не превышают среднемноголетних значений.
За пять месяцев специалисты Роспотребнадзора обработали 1819,5 га территорий кладбищ, парков, детских учреждений от клещей, запланировано обработать еще более 3 тысяч га.
В лабораториях исследовали 94,9% клещей, снятых с людей. Из них 5,1% были заражены боррелиями, 0,4% вирусом клещевого энцефалита, 0,8% моноцитарного эрлихиоза человека и 1% возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.