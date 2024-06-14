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С начала года клещи укусили более 2,5 тысяч жителей Омской области

14 июня 2024, 12:32
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

В начала 2024 года более 2,5 тысяч клещей сняли с жителей Омской области

В Роспотребнадзоре рассказали, насколько часто жителей Омской области кусают клещи и как проходит обработка территорий.

В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что с начала 2024 года 2 650 жителей Омской области пострадали от укусов клещей, из них 882 ребенка. Такие показатели, по данным ведомства, не превышают среднемноголетних значений.

За пять месяцев специалисты Роспотребнадзора обработали 1819,5 га территорий кладбищ, парков, детских учреждений от клещей, запланировано обработать еще более 3 тысяч га.

В лабораториях исследовали 94,9% клещей, снятых с людей. Из них 5,1% были заражены боррелиями, 0,4% вирусом клещевого энцефалита, 0,8% моноцитарного эрлихиоза человека и 1% возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Заражены боррелиями и энцефалитом. С начала года с омичей сняли более 2 тысяч клещей
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Новости#Клещи#Укус клеща#Клещевой энцефалит#Насекомые#Клещ#Обработка от клещей#Насекомое
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