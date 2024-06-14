Производитель техники из США создал «глупый» телефон без интернета и соцсетей

В американской компании Light Phone решили проектировать мобильные гаджеты таким образом, чтобы вызывать у владельцев желание пользоваться ими как можно реже. Целевая аудитория этого производителя — люди, которые хотят отдохнуть от многофункциональных смартфонов и двигаться в направлении более осознанного существования.