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Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Производитель техники из США создал «глупый» телефон без интернета и соцсетей

Производитель техники из США создал «глупый» телефон без интернета и соцсетей

14 июня 2024, 17:33
Фото: Фрагмент видео
В наше время, когда мобильные устройства способны создавать рецепты блюд и произведения живописи, производитель телефонов из США возвращается к самым базовым функциям.

В американской компании Light Phone решили проектировать мобильные гаджеты таким образом, чтобы вызывать у владельцев желание пользоваться ими как можно реже. Целевая аудитория этого производителя — люди, которые хотят отдохнуть от многофункциональных смартфонов и двигаться в направлении более осознанного существования.

На интернет-сайте компании сообщается, что их клиенты с восторгом рассказывают о времени, проведенном без соцсетей, и о спокойном состоянии, которое пришло к ним вместе с новой привычкой целенаправленного использования интернета.

Издание newkhakasiya.online сообщает, что новейшая модель Light Phone 3 поступит в продажу в начале следующего года и обойдется покупателям в 399 долларов.

Устройство Light Phone выполняет звонки и отправляет смс, при этом на него нельзя установить приложения, оно не позволяет выходить в соцсети, а также пользоваться электронной почтой и интернетом.

Самое значительное отличие новой модели от предшествующих — черно-белый OLED-экран с диагональю 3,92 дюйма, задняя камера на 50 мегапикселей и 8-мегапиксельная камера для селфи.

#Общество
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