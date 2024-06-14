Производитель техники из США создал «глупый» телефон без интернета и соцсетей

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
В американской компании Light Phone решили проектировать мобильные гаджеты таким образом, чтобы вызывать у владельцев желание пользоваться ими как можно реже. Целевая аудитория этого производителя — люди, которые хотят отдохнуть от многофункциональных смартфонов и двигаться в направлении более осознанного существования.
На интернет-сайте компании сообщается, что их клиенты с восторгом рассказывают о времени, проведенном без соцсетей, и о спокойном состоянии, которое пришло к ним вместе с новой привычкой целенаправленного использования интернета.
Издание newkhakasiya.online сообщает, что новейшая модель Light Phone 3 поступит в продажу в начале следующего года и обойдется покупателям в 399 долларов.
Устройство Light Phone выполняет звонки и отправляет смс, при этом на него нельзя установить приложения, оно не позволяет выходить в соцсети, а также пользоваться электронной почтой и интернетом.
Самое значительное отличие новой модели от предшествующих — черно-белый OLED-экран с диагональю 3,92 дюйма, задняя камера на 50 мегапикселей и 8-мегапиксельная камера для селфи.