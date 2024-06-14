Пополнят автопарк. Для омских чиновников хотят закупить 15 УАЗов за 28 млн рублей

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Как обратил внимание Город55, «Хозяйственное управление правительства Омской области» собирается потратить 27,91 млн рублей на покупку легковых автомобилей. Соответствующая закупка появилась в разделе планирования на портале госуслуг.
Начальник казенного учреждения Александр Зарецкий пояснил Городу55, что за 28 млн рублей хотят приобрести 15 УАЗов «Патриот». Они потребовались «в целях обеспечения транспортного обслуживания органов власти Омской области». Характеристики и сроки поставки новых УАЗов пока неизвестны, но одна машина обойдется максимум в 1,86 млн рублей.
«На балансе казенного учреждения сейчас находится 87 автомобилей следующих марок: ВИС, ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ, Chevrolet, Haval, Hyundai, Kia, Lada, MAN, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen. За последние пять лет списаний транспортных средств не осуществлялось», — сообщил Зарецкий.
Четыре кроссовера HAVAL Jolion, кстати, пополнили автопарк учреждения в октябре прошлого года. На них потратили более 9,6 млн рублей. Тогда же за 19,2 млн рублей приобрели 10 УАЗов.