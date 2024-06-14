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От 4,5 до 18,5 тысяч. В Омске на социальные выплаты для медиков ушло 680 млн рублей

14 июня 2024, 05:50
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области на социальные выплаты для медиков выделили 680 млн рублей

В Омской области 11 тысяч медицинских работников получили социальную выплату на общую сумму 680 млн рублей. Размер выплат зависит от категории медработника и места работы. Сумма варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.

Отделение Социального фонда РФ по Омской области назначило специальные социальные выплаты 11 тысячам медицинских работников на общую сумму 680 млн рублей. Право на получение выплат имеют медики, которые работают в первичном звене здравоохранения, центральных, районных и участковых больницах, а также на станциях и в отделениях скорой помощи.

Размер дополнительных выплат зависит от категории медработника и вида организации, в которой он работает:

  • врачи центральных районных и районных больниц — до 18,5 тысяч рублей;
  • врачи первичного звена — до 14,5 тысяч рублей;
  • врачи скорой медпомощи — до 11,5 тысяч рублей.
  • средний медперсонал ЦРБ и районных больниц — до 8 тысяч рублей, а в первичном звене — до 6,5 тысяч рублей;
  • фельдшеры и медсестры станций (отделений) скорой медпомощи — до 7 тысяч рублей, а младший медперсонал — до 4,5 тысяч.

При этом медработникам не требуется обращаться в Социальный фонд с заявлением. Медучреждения региона сами ежемесячно формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение соцвыплат, и передают его в Социальный фонд. В реестре указывается сумма выплаты и данные, по которым она рассчитана. Средства переводятся на счета, реквизиты которых предоставляют медицинские организации.

Обратим внимание, что эта выплата относится к категории социальных пособий. Она не учитывается при расчете среднего заработка, не подлежит обложению подоходным налогом и не может быть удержана по исполнительным листам.

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#Общество#Омск#Омская область#Здравоохранение#Новости#Социальные выплаты#Медицинские работники#Отделение Социального фонда России
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