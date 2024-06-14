От 4,5 до 18,5 тысяч. В Омске на социальные выплаты для медиков ушло 680 млн рублей

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Отделение Социального фонда РФ по Омской области назначило специальные социальные выплаты 11 тысячам медицинских работников на общую сумму 680 млн рублей. Право на получение выплат имеют медики, которые работают в первичном звене здравоохранения, центральных, районных и участковых больницах, а также на станциях и в отделениях скорой помощи.
Размер дополнительных выплат зависит от категории медработника и вида организации, в которой он работает:
При этом медработникам не требуется обращаться в Социальный фонд с заявлением. Медучреждения региона сами ежемесячно формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение соцвыплат, и передают его в Социальный фонд. В реестре указывается сумма выплаты и данные, по которым она рассчитана. Средства переводятся на счета, реквизиты которых предоставляют медицинские организации.
Обратим внимание, что эта выплата относится к категории социальных пособий. Она не учитывается при расчете среднего заработка, не подлежит обложению подоходным налогом и не может быть удержана по исполнительным листам.