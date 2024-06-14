От 4,5 до 18,5 тысяч. В Омске на социальные выплаты для медиков ушло 680 млн рублей

При этом медработникам не требуется обращаться в Социальный фонд с заявлением. Медучреждения региона сами ежемесячно формируют электронный реестр работников, имеющих право на получение соцвыплат, и передают его в Социальный фонд. В реестре указывается сумма выплаты и данные, по которым она рассчитана. Средства переводятся на счета, реквизиты которых предоставляют медицинские организации.