Особенности путешествия в Калининград: личный опыт омички

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:41
Updated Сегодня, 17:41
Калининград связывают с центральной Россией разные поезда, но выбирать лучше те, которые проезжают Беларусь и Литву днем, поделилась омичка Татьяна с Городом55. В противном случае пограничные службы перебьют сон. Вас ждет череда длинных остановок с проверками. Литовцы показались девушке более дружелюбными, чем российские и белорусские пограничники. Разговор с ними стандартный: изучение загранпаспортов, вопросы про цель поездки и проверка чемоданов.
По мнению Татьяны лучше брать во внимание не только Калининград, а всю область. Рядом с бывшим Кенигсбергом есть множество интересных исторических объектов, так что стоит их изучить.
Девушка прошлась по окраинам Калининграда и нашла старые военные форты. Если гулять продолжительно, то можно наткнуться на тевтонские замки. Полуразрушенные, конечно. Особенно путешественница выделила город Черняховск. Он считается настоящим европейским городом, сохранившим свою историю для нынешнего времени.
Кроме того, туристы хвалят Зеленоградск. Во время поездки Татьяне встречалось много кошек. От этого приморского города остается приятное ощущение, заметила она. Местные жители даже создали здесь музей кошек. Он находится в здании старинной водонапорной башни.
Стоит отметить, что в Калининграде «европейские» здания являются новоделами, потому что во время Второй мировой войны город сильно пострадал от бомбардировок.
О морских курортах Калининградской области знают все, пожалуй. Однако же только смельчаки идут в воду. Купаться в Балтийском море — это «моржевание». Несмотря на прогревающийся воздух для погружения даже при 30-градусной жаре условия достаточно экстремальные. Если человек закален, то ему будет комфортно, отметила девушка.
Рядом с Калининградом Литва, которая оказывает влияние на досуг местных жителей и туристов. Страна-соседка не так давно попала в топ-5 самых пьющих государств. Также Калининград соседствует с Польшей, которая также не прочь пропустить по стаканчику. А там и Германия не далеко.
Так что в Калининграде можно найти себе паб или ресторан с морем алкоголя. К слову, самый популярный напиток — пиво. Любителям хмельного должно понравиться в Калининграде. Однако стоит учитывать, что здесь действует запрет на продажу спиртного в магазинах уже с 21:00.