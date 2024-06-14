Особенности путешествия в Калининград: личный опыт омички

Рядом с Калининградом Литва, которая оказывает влияние на досуг местных жителей и туристов. Страна-соседка не так давно попала в топ-5 самых пьющих государств. Также Калининград соседствует с Польшей, которая также не прочь пропустить по стаканчику. А там и Германия не далеко.