Основатель Comedy Club Арташес Саркисян стал директором по медиапроектам КХЛ

В 2010 году Саркисян решил стать ресторатором, вместе с этим он вел «Футбольную ночь» на НТВ, «Спортивный репорТАШ» на Comedy Radio и возглавлял журнал Total Football. В 2020 году он был ведущим «Гол на миллион» на Первом канале. С 2015 по 2017 год Таш занимал пост креативного продюсера спортивных трансляций на телеканале «Матч».