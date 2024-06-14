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Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Основатель Comedy Club Арташес Саркисян стал директором по медиапроектам КХЛ

Основатель Comedy Club Арташес Саркисян стал директором по медиапроектам КХЛ

14 июня 2024, 12:03
Фото: tashsarkisyan.ru
Бывший комик и основатель Comedy Club Арташес Саркисян занял должность директора по медиапроектам Континентальной хоккейной лиги.

В КХЛ появилась новая должность — директор по медиапроектам. В предстоящем сезоне ее займет один из основателей и бывший ведущий Comedy Club Арташес Саркисян. Подробнее о комике рассказала «Новая Хакасия».

Саркисян начинал карьеру в КВН, где был участником одной из самых популярных команд 90-х «Новые армяне». После успеха в передаче, юмористы решили запустить новый формат — именно так появился Comedy Club. Однако Арташес не участвовал в номерах, а взял на себя роль конферансье.

В 2010 году Саркисян решил стать ресторатором, вместе с этим он вел «Футбольную ночь» на НТВ, «Спортивный репорТАШ» на Comedy Radio и возглавлял журнал Total Football. В 2020 году он был ведущим «Гол на миллион» на Первом канале. С 2015 по 2017 год Таш занимал пост креативного продюсера спортивных трансляций на телеканале «Матч».

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#Анастасия Баянова#Хоккей#Омск#Омская область#КХЛ#Хоккей с шайбой#Новости#Хоккейный клуб#Фонбет Чемпионат КХЛ#Континентальная хоккейная лига#Директор по медиапроектам
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