Основатель Comedy Club Арташес Саркисян стал директором по медиапроектам КХЛ

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В КХЛ появилась новая должность — директор по медиапроектам. В предстоящем сезоне ее займет один из основателей и бывший ведущий Comedy Club Арташес Саркисян. Подробнее о комике рассказала «Новая Хакасия».
Саркисян начинал карьеру в КВН, где был участником одной из самых популярных команд 90-х «Новые армяне». После успеха в передаче, юмористы решили запустить новый формат — именно так появился Comedy Club. Однако Арташес не участвовал в номерах, а взял на себя роль конферансье.
В 2010 году Саркисян решил стать ресторатором, вместе с этим он вел «Футбольную ночь» на НТВ, «Спортивный репорТАШ» на Comedy Radio и возглавлял журнал Total Football. В 2020 году он был ведущим «Гол на миллион» на Первом канале. С 2015 по 2017 год Таш занимал пост креативного продюсера спортивных трансляций на телеканале «Матч».