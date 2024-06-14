Не так быстро. В Омске «смягчат» повышение стоимости проезда в транспорте

Однако есть информация, что переход от одних цен к другим сделают не таким резким. О «смягчении» заявил замглавы департамента транспорта Сергей Фальковский. В эфире «Вести.Омск» он сообщил, что ведомство собирается ввести временные меры, чтобы добиться соответствующего результата.