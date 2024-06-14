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Published Сегодня, 08:27

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Updated Сегодня, 08:29

иллюстрация

Не так быстро. В Омске «смягчат» повышение стоимости проезда в транспорте

14 июня 2024, 08:27
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске «смягчат» повышение стоимости проезда в транспорте

Цены планируют повышать на 10 рублей.

Стало известно, как будут обстоять дела с оплатой проезда в Омске. До этого градоначальник заявлял, что нужно готовиться к повышению цен в общественном транспорте.

Мэр Сергей Шелест говорил, что примерно с 1 июля стоимость проезда для омичей увеличится на 10 рублей. Таким образом наличными пассажиры будут платить 40 рублей, безналичными — 35 рублей.

Однако есть информация, что переход от одних цен к другим сделают не таким резким. О «смягчении» заявил замглавы департамента транспорта Сергей Фальковский. В эфире «Вести.Омск» он сообщил, что ведомство собирается ввести временные меры, чтобы добиться соответствующего результата.

Например, дептранс думает временно ввести новую электронную систему оплаты проезда с «кешбэком».

«С 10 июня уже работает акция по 5%-ной скидке при пополнении через карты „Омка“ через систему быстрых платежей. Вторая часть акции прорабатывается, еще необходимо уладить некоторые технические моменты и дополнительно анонсируем сроки проведения, дату начала акции», — сообщил Фальковский.

По его информации, безналичный способ оплаты может проходить через систему быстрых платежей.

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#Алина Ясинская#Общество#Транспорт#Омск#Омская область#Проезд в общественном транспорте#Россия#Новости#Проезд
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