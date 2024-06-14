Не так быстро. В Омске «смягчат» повышение стоимости проезда в транспорте

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Стало известно, как будут обстоять дела с оплатой проезда в Омске. До этого градоначальник заявлял, что нужно готовиться к повышению цен в общественном транспорте.
Мэр Сергей Шелест говорил, что примерно с 1 июля стоимость проезда для омичей увеличится на 10 рублей. Таким образом наличными пассажиры будут платить 40 рублей, безналичными — 35 рублей.
Однако есть информация, что переход от одних цен к другим сделают не таким резким. О «смягчении» заявил замглавы департамента транспорта Сергей Фальковский. В эфире «Вести.Омск» он сообщил, что ведомство собирается ввести временные меры, чтобы добиться соответствующего результата.
Например, дептранс думает временно ввести новую электронную систему оплаты проезда с «кешбэком».
«С 10 июня уже работает акция по 5%-ной скидке при пополнении через карты „Омка“ через систему быстрых платежей. Вторая часть акции прорабатывается, еще необходимо уладить некоторые технические моменты и дополнительно анонсируем сроки проведения, дату начала акции», — сообщил Фальковский.
По его информации, безналичный способ оплаты может проходить через систему быстрых платежей.