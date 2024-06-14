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иллюстрация

На своих местах. В Омске «Стройсервис» выплатит 51 миллион за картельный сговор

14 июня 2024, 11:50
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омске «Стройсервис» получил штраф на 51 миллион за картельный сговор

Компании не получилось доказать незаконность административного наказания.

Стало известно, к какому выводу пришел Апелляционный суд по поводу ситуации ООО «Стройсервис». Омские антимонопольщики два года назад признали картелем соглашение между этой компанией и АО «Омскавтодор». По данным представителей УФАС РФ, дело касалось участия в торгах по ремонту и содержанию автомобильной дороги Омск-Тара.

Как выяснилось, компании целенаправленно занижали стоимость работ, чтобы не было других претендентов на эту работу. Участниками стали только «Стройсервис» и «Омскавтодор». Первый отказался от аукциона, так что победителем был объявлен второй участник.

Но при этом начальная цена контракта на ремонт дороги снизилась на 1,1%. В отношении правонарушителей возбудили административные дела. Изначально «Стройсервису» назначили штраф на сумму больше 102,4 млн рублей. Компания подала апелляцию и добилась снижения до 51,2 млн рублей. Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. Второму участнику картельного сговора назначили штраф в размере 42 млн рублей.

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#Алина Ясинская#Бизнес#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Россия#Аукцион#Торги
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