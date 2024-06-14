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МСП развиваются благодаря закупкам госкомпаний

МСП развиваются благодаря закупкам госкомпаний

14 июня 2024, 07:45
Фото: 1MI
Благодаря участию представителей малого и среднего предпринимательства в закупках государственных компаний их прибыль увеличивается почти втрое в сравнении с бизнесом, не занимающимся подобной деятельностью. Такие данные были озвучены в отчёте Корпорации МСП.

Сейчас госкомпании должны приобретать у субъектов МСП 25% от общих закупок. На этом фоне небольшие компании уже смогли занять свыше 90% рынка в таких нишах, как сельское хозяйство, туризм, утилизация мусора. Из-за ухода иностранного бизнеса госкорпорации чаще приобретают у МСП оборудование и технику, заказывают услуги по их обслуживанию, сообщает kommersant.ru.

Согласно данным Министерства финансов РФ, в 2023 году объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП составил почти 8 трлн рублей. Было заключено свыше 904 000 договоров с более чем 213 000 субъектов МСП. Средняя цена договора составила 7,4 млн рублей. Также сообщается о расширении номенклатуры закупок у МСП с 1,2 до 1,4 млн позиций. МСП присутствует во всех отраслях, в некоторых из них по итогам 2023 года МСП практически полностью обеспечивают поставки.

Если взять утилизацию отходов, то участие МСП здесь превышает 97%, в поставке дерева и изделий из него — 92%, в туруслугах — 91%. С 2016 года также заметно изменилась структура закупок: если тогда по объему лидировали транспортировка и хранение, то сейчас — продукция обрабатывающих производств, входящих в число приоритетных направлений господдержки.

В свою очередь, в КМСП отметили, что заключение контракта с госкомпаниями обеспечивает малому бизнесу резкий рост дохода (до 36% в первый год) и мультипликативный эффект на все последующие периоды.

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич акцентировал внимание на том, что для МСП участие в госзакупках — это импульс для их роста и выход на новые рынки.

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