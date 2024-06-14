МСП развиваются благодаря закупкам госкомпаний

Согласно данным Министерства финансов РФ, в 2023 году объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП составил почти 8 трлн рублей. Было заключено свыше 904 000 договоров с более чем 213 000 субъектов МСП. Средняя цена договора составила 7,4 млн рублей. Также сообщается о расширении номенклатуры закупок у МСП с 1,2 до 1,4 млн позиций. МСП присутствует во всех отраслях, в некоторых из них по итогам 2023 года МСП практически полностью обеспечивают поставки.