Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушений прав жильцов дома на Пригородной

Ранее Город55 рассказывал о проблемах, возникших в подвалах домов на улице Пригородной. Один из жильцов прислал к нам в редакцию видео, на котором видно, что вода уже близко к насосному оборудованию, обеспечивающему водоснабжение дома №27. Также заметно, что в подвал уже сложно попасть без резиновых сапог.