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Posted Сегодня, 03:42

Published Сегодня, 03:42

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Updated Сегодня, 03:49

иллюстрация

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нарушений прав жильцов дома на Пригородной

14 июня 2024, 03:42
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Дома регулярно затапливаются сточными водами из-за проблем с канализационно-насосной станцией и наружными сетями. Это привело к разрушению фундамента и появлению неприятного запаха в жилых помещениях.

Ранее Город55 рассказывал о проблемах, возникших в подвалах домов на улице Пригородной. Один из жильцов прислал к нам в редакцию видео, на котором видно, что вода уже близко к насосному оборудованию, обеспечивающему водоснабжение дома №27. Также заметно, что в подвал уже сложно попасть без резиновых сапог.

Выяснилось, что в зданиях, которые были построены в 2013 и 2015 годах, есть проблема с затоплением подвалов сточными водами. Причина этого — длительное отсутствие обслуживания канализационно-насосной станции и наружных сетей со стороны ресурсоснабжающей организации.

В результате фундамент здания начал разрушаться. В жилых помещениях появился неприятный запах, что вызывает опасения жильцов по поводу возникновения заболеваний дыхательных путей. При проведении монтажных работ по установке свайного поля рядом с домом возникли трещины на фундаменте, фасаде и несущих конструкциях.

Несмотря на обращения граждан в различные инстанции, проблема не была решена. Омский следком организовал процессуальную проверку по этому делу.

«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Омской области Владиславу Бражникову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — сообщили в информационном центре СК России.

Выполнение этого поручения контролируется центральным аппаратом ведомства.

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