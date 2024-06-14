7 млн за полгода. В Омске ищут рабочих для защиты мостов и путепроводов от терактов

Posted Сегодня, 06:47
Published Сегодня, 06:47
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
Бюджетное учреждение «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» объявило аукцион на оказание услуг по защите транспортных объектов от «актов незаконного вмешательства». Под защиту от возможных терактов и других угроз попали Ленинградский, Фрунзенский мосты, мост имени 60 лет ВЛКСМ (у «Телецентра»), путепроводы на Заозерной, 4-й Кировской, Торговой и через железнодорожные пути на пересечении 15-й Рабочей и Хабаровской.
Подрядчику за работу готовы заплатить 7,065 млн рублей. Охранять и патрулировать мосты и путепроводы необходимо с 16 июля по 31 декабря 2024 года. Рабочие должны будут не только выявлять нарушителей, запрещенные предметы и вещества, но и обследовать целостность инженерных заграждений.
Патрулирование будет ежедневным не менее чем на двух автомобилях. У каждого работника при себе обязательно должны быть наручники, резиновая палка, защитные жилет и шлем, баллончик со слезоточивым газом и электрошокер.
Напомним, что мост у Телецентра осенью собираются закрыть на двухлетний капремонт. Для передвижения омичам оставят по две полосы в каждую сторону. На время ремонта придется отказаться от работы троллейбусного маршрута №67, который связывает Левобережье с Нефтяниками. Но его в дептранспорта обещают заменить автобусным маршрутом.