7 млн за полгода. В Омске ищут рабочих для защиты мостов и путепроводов от терактов

Напомним, что мост у Телецентра осенью собираются закрыть на двухлетний капремонт. Для передвижения омичам оставят по две полосы в каждую сторону. На время ремонта придется отказаться от работы троллейбусного маршрута №67, который связывает Левобережье с Нефтяниками. Но его в дептранспорта обещают заменить автобусным маршрутом.