Знакомы с работой. Охраной омской выставки «Флора-2024» за 1 млн займется ЧОП «Свои»

По условиям технического задания, охранники будут заступать на 12-часовые, 17-часовые и суточные дежурства. При себе у сотрудников ЧОПа будут наручники и резиновые палки. Ожидается, что охранники проследят, чтобы омичи не воровали и не ломали цветочные композиции, не ходили по клумбам и газонам, а также не допускали других нарушений общественного порядка.