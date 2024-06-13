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Знакомы с работой. Охраной омской выставки «Флора-2024» за 1 млн займется ЧОП «Свои»

13 июня 2024, 10:43
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

В Омске охрану выставки «Флора» от вандалов снова доверили ЧОПу «Свои»

На аукционе никто не составил охранному предприятию конкуренцию.

В Омске подвели итоги аукциона по охране объектов цветочной выставки «Флора — 2024». На торги заявился лишь один участник, которого и признали победителем.

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке (п. 1 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ). Заявка соответствует требованиям», — говорится на портале госзакупок.

Контракт департамент городского хозяйства по максимальной цене в 1,036 млн рублей заключит с частным охранным предприятием «Свои», которое выполняло аналогичную работу и годом ранее.

К патрулированию территории Выставочного и Воскресенского скверов в центре города подрядчик приступит 25 июля. Охранять цветочные композиции необходимо по 7 августа включительно.

По условиям технического задания, охранники будут заступать на 12-часовые, 17-часовые и суточные дежурства. При себе у сотрудников ЧОПа будут наручники и резиновые палки. Ожидается, что охранники проследят, чтобы омичи не воровали и не ломали цветочные композиции, не ходили по клумбам и газонам, а также не допускали других нарушений общественного порядка.

Ранее Город55 рассказывал, что «Флора» в этом году будет посвящена Году семьи. Подрядчика для изготовления композиций в Омске пока не выбирали.

О любви, заботе и верности. В этом году омская «Флора» будет посвящена Году семьи
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Подрядчик#Выставка#Флора#Новости#Охрана#Цветы#Департамент городского хозяйства
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