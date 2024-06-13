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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Полицейские поймали омича, который скрывался от правосудия в другом городе

Вернется домой. Полицейские поймали омича, который скрывался от правосудия в Ростове

13 июня 2024, 13:22
Фото: 1MI

Полицейские поймали омича, который скрывался от правосудия в другом городе

Сотрудники УМВД задержали омича на территории Ростовской области, ранее его разыскивали омские правоохранители за ряд различных преступлений.

В Ростовской области сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, который обвиняется в совершении различных преступлений на территории Омска и Омского района. В Ростове, как сообщили правоохранители, омич скрывался от правосудия.

Следствие по уголовным делам будет проходить в Омске, в ближайшее время нарушителя этапируют в наш регион для участия в судебных заседаниях.

Ранее Город55 писал о розыске 22-летнего омича, который подозревается в угоне автомобиля.

Полицейские разыскивают омича, который угнал машину и отправился на ней в кафе
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#Анастасия Баянова#Полицейские#Полиция#Омск#Омская область#Розыск#Новости#Полицейский#Розыск по делу#Разыскивают#Уголовный розыск#Оперативно-розыскные мероприятия
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