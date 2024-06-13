Вернется домой. Полицейские поймали омича, который скрывался от правосудия в Ростове

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В Ростовской области сотрудники полиции задержали 34-летнего мужчину, который обвиняется в совершении различных преступлений на территории Омска и Омского района. В Ростове, как сообщили правоохранители, омич скрывался от правосудия.
Следствие по уголовным делам будет проходить в Омске, в ближайшее время нарушителя этапируют в наш регион для участия в судебных заседаниях.
Ранее Город55 писал о розыске 22-летнего омича, который подозревается в угоне автомобиля.