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В Омской области открыли шесть вакансий для судей

13 июня 2024, 04:04
Фото: Изображение Midjourney
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Документы от кандидатов принимают до 8 июля.

На сайте Квалификационной коллегии судей Омской области опубликовали новые вакансии для судей. Заявки от кандидатов принимают до 8 июля.

Судьи требуются в Арбитражный суд Омской области, Омский областной суд, Октябрьский районный суд, Первомайский районный суд, Большереченский районный суд Омской области. Также вакансия мирового судьи открыта в судебном участке №7 в Кировском судебном районе.

Отметим, что судьи назначаются президентом России сроком на 6 лет после утверждения кандидатуры Квалификационной коллегией.

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#Евгений Игишев#Суд#Судья#Должность#Вакансии#Президент
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