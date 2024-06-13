В Омской области открыли шесть вакансий для судей

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
На сайте Квалификационной коллегии судей Омской области опубликовали новые вакансии для судей. Заявки от кандидатов принимают до 8 июля.
Судьи требуются в Арбитражный суд Омской области, Омский областной суд, Октябрьский районный суд, Первомайский районный суд, Большереченский районный суд Омской области. Также вакансия мирового судьи открыта в судебном участке №7 в Кировском судебном районе.
Отметим, что судьи назначаются президентом России сроком на 6 лет после утверждения кандидатуры Квалификационной коллегией.