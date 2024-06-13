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В Омске перед зданием правительства планируют отремонтировать клумбы за 6 млн

В Омске перед зданием правительства планируют отремонтировать клумбы за 6 млн

13 июня 2024, 07:20
Фото: Правительство Омской области
Работы необходимо выполнить в течение двух месяцев.

В Омске ищут подрядчика, который займется ремонтом клумб перед зданием областного правительства на Красном пути, 1. Заявку разместили сегодня, 13 июня, на портале госзакупок. Максимальная цена контракта составляет более 6,1 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 21 июня.

Работы необходимо закончить в течение 60 дней с момента заключения контракта. Подрядчику предстоит привести в порядок подпорные стены клумб, общая площадь которых составляет 224 квадратных метра.

«В случае причинения ущерба имуществу, подрядчик обязан за свой счет восстановить имущество. Подрядчик обеспечивает ежедневную чистоту и порядок мест выполнения работ, путей доставки строительных материалов», — говорится проекте контракта.

Ранее Город55 рассказывал, что в центре Омска отреставрируют историческое здание суда.

18 миллионов за работу. В центре Омска отреставрируют историческое здание
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#Евгений Игишев#Омск#Суд#Контракт#Подрядчик#Имущество#Правительство#Историческое здание#Строительные материалы
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