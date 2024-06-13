В Омске перед зданием правительства планируют отремонтировать клумбы за 6 млн

В Омске ищут подрядчика, который займется ремонтом клумб перед зданием областного правительства на Красном пути, 1. Заявку разместили сегодня, 13 июня, на портале госзакупок. Максимальная цена контракта составляет более 6,1 млн рублей. Заявки от подрядчиков принимают до 21 июня.