В Омске опубликованы вакансии кассиров с почти питерской зарплатой

От 40 до 45 тыс рублей обещают соискателям с опытом оформления возвратов товара и опытом работы кассиром от одного года. Самую высокую зарплату предлагают специалистам с опытом работы в магазинах с большим количеством кассовых операций и стажем работы кассиром от двух лет. В вакансии указано, что преимуществом будет опыт работы старшим кассиром и в крупных сетевых магазинах. Вознаграждение на уровне от 45 до 70 тыс рублей.