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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

иллюстрация

В Омске опубликованы вакансии кассиров с почти питерской зарплатой

13 июня 2024, 10:33
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
Специалисты SuperJob проанализировали предложения мая от работодателей. Они посмотрели вакансии для кассиров. Какая зарплата на этой работе? Подробности — в материале Города55.

Речь идет о кассирах, которые будут работать в магазинах парфюмерии и косметики. В Омске сотрудник на этой должности может зарабатывать от 35 до 37 тыс рублей. Для этого нужно иметь среднее профессиональное образование, указано в свежей вакансии.

Как отметили аналитики, зарплата кассира может достигать 70 тыс рублей в Омске. Этот заработок является «потолком». Кандидату на должность необходимо иметь соответствующий опыт не меньше года. Также работодатель требует опыт работы в сетевой рознице с большим количеством кассовых операций.

К слову, для сравнения: зарплатный максимум кассира в московских магазинах косметики составляет 105 тыс рублей, а в Санкт-Петербурге — 85 тыс рублей.

Тот, кто знает кассовую дисциплину, порядок ведения кассовой книги и как отличить настоящие деньги от фальшивых, могут зарабатывать в Омске до 40 тыс рублей. От кандидата ждут, что он умеет работать с компьютерной кассой и терминалом, с банковскими картами. Требуемый стаж работы кассиром — от шести месяцев.

От 40 до 45 тыс рублей обещают соискателям с опытом оформления возвратов товара и опытом работы кассиром от одного года. Самую высокую зарплату предлагают специалистам с опытом работы в магазинах с большим количеством кассовых операций и стажем работы кассиром от двух лет. В вакансии указано, что преимуществом будет опыт работы старшим кассиром и в крупных сетевых магазинах. Вознаграждение на уровне от 45 до 70 тыс рублей.

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