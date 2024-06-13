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Posted 13 июня, 05:26

Published 13 июня, 05:26

Modified 13 июня, 05:28

Updated 13 июня, 05:28

Узор из пятнышек на спинке. В омском Большереченском зоопарке родился детеныш марала

13 июня 2024, 05:26

В омском Большереченском зоопарке появился на свет детеныш алтайского марала

Через полгода малыш приобретет рыжеватый окрас.

В Большереченском зоопарке сегодня, 13 июня, рассказали о пополнении. В зверинце родился детеныш алтайского марала.

«1 июня, в самый настоящий День Детей, появилась на свет наша крошечка — детеныш алтайского марала. Малыш на редкость смелый, не видит необходимости прятаться в укрытиях, с интересом относится к гостям и своим киперам. Пока мараленок носит на спинке узор из пятнышек, ведь природа подумала о маскировке малышей. Спустя полгода шерсть приобретет рыжеватый окрас», — сообщили в зоопарке.

Ранее Город55 сообщал о планах по строительству нового зоопарка в Чернолученской зоне.

Инвестиционный проект: в Омской области хотят построить новый зоопарк
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#Евгений Игишев#Омск#Зоопарк#Животные#Большереченский зоопарк#Большереченский
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