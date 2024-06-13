Ущерб 4,8 миллиона. Омский суд наказал компанию браконьеров за продажу редких птиц

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В Исилькульском суде вынесли приговор трем браконьерам, они признаны виновными в покушении на контрабанду и незаконном обороте особо ценных диких животных из Красной книги (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ).
Установлено, что в сентябре прошлого года два иностранца и один житель Омской области привезли в Исилькульский район из Республики Хакасия восемь краснокнижных птиц из семейства соколиных. Для перевозки нарушители изготовили специальный тайник, который установили между задними сиденьями машины и багажником. Сумма ущерба от их действий составила 4,8 млн. рублей.
Двум виновным суд назначил наказание в виде 3 лет тюрьмы, еще одному — 3 года и 3 месяца заключения. Кроме того, браконьеры будут обязаны возместить в бюджет Исилькульского муниципального района более 11 млн рублей.