gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Омский суд наказал компанию браконьеров за продажу соколов из Красной книги

Ущерб 4,8 миллиона. Омский суд наказал компанию браконьеров за продажу редких птиц

13 июня 2024, 10:48
Фото: Суды Омской области

Омский суд наказал компанию браконьеров за продажу соколов из Красной книги

Исилькульский городской суд вынес приговор трем браконьерам за покушение на контрабанду и оборот особо ценных диких животных, двум из них назначено 3 года тюремного заключения, одному — 3 года и 3 месяца.

В Исилькульском суде вынесли приговор трем браконьерам, они признаны виновными в покушении на контрабанду и незаконном обороте особо ценных диких животных из Красной книги (ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК и ч. 3 ст. 258.1 УК РФ).

Установлено, что в сентябре прошлого года два иностранца и один житель Омской области привезли в Исилькульский район из Республики Хакасия восемь краснокнижных птиц из семейства соколиных. Для перевозки нарушители изготовили специальный тайник, который установили между задними сиденьями машины и багажником. Сумма ущерба от их действий составила 4,8 млн. рублей.

Двум виновным суд назначил наказание в виде 3 лет тюрьмы, еще одному — 3 года и 3 месяца заключения. Кроме того, браконьеры будут обязаны возместить в бюджет Исилькульского муниципального района более 11 млн рублей.

Фото: Прокуратура Омской области
Необычны для Сибири. На север Омской области прилетели птицы из Красной книги
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Красная Книга#Животные#Новости#Браконьерство#Браконьеры#Птица#Птицы#Редкие птицы#Омские птицы
Подпишитесь
Взятка от знакомого: кто «сдал» задержанного омского экс-министра Куприянова
Сегодня, 09:36
У «падающего» дома. В Омске Некипелову одобрили проект многоэтажки на 3-й Енисейской
Сегодня, 05:23
«Как конфетка». В Омске выставили на продажу раритетную Волгу» с красным салоном
Сегодня, 03:34
Омичка выиграла выборы в районные депутаты в немецком Гамбурге
Сегодня, 06:44
Адвокат депутата Павлова Михаил Ошеров выступил с обращением к омским журналистам
Сегодня, 07:03
Снова мерзнуть. В Омской области на смену жаре придет похолодание и дожди
Сегодня, 10:20
"