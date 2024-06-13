Ущерб 4,8 миллиона. Омский суд наказал компанию браконьеров за продажу редких птиц

Установлено, что в сентябре прошлого года два иностранца и один житель Омской области привезли в Исилькульский район из Республики Хакасия восемь краснокнижных птиц из семейства соколиных. Для перевозки нарушители изготовили специальный тайник, который установили между задними сиденьями машины и багажником. Сумма ущерба от их действий составила 4,8 млн. рублей.