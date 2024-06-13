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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

Участок, отведенный под 3-й этап строительства

У «падающего» дома. В Омске Некипелову одобрили проект многоэтажки на 3-й Енисейской

13 июня 2024, 05:23
Фото: gorod55.ru
Участок, отведенный под 3-й этап строительства

Некипелов построит еще одну многоэтажку по соседству с «падающим» омским домом

Разработку проектной документации доверили архитектурно-планировочной мастерской «Омский промстройпроект».

Городу55 стало известно, что рядом с «падающим» домом на 3-й Енисейской, 28/1, который в августе прошлого года чуть не сполз в овраг, готовятся строить третью многоэтажку. Тюменской фирме «Сибирский строитель», владельцем которой выступает омский предприниматель Александр Некипелов, пару дней назад одобрили проект строительства многоквартирного дома по улицам Конева — 3-я Енисейская.

Положительное заключение экспертизы выдало общество с ограниченной ответственностью «Базис». Разработкой проектной документации по третьему этапу строительства занималась Архитектурно-планировочная мастерская №2 ПКИ «Омский промстройпроект» (учредитель Валерий Семенов).

Напомним, что земельный участок под очередную многоэтажку на 3-й Енисейской компания Некипелова выиграла на торгах прошлым летом. Договор аренды с «Сибирским строителем» заключили на 8 лет и 8 месяцев с ежегодным платежом в 11,4 млн рублей.

Сразу же после этого на парковке рядом с соседним домом образовался внушительный провал. Жильцы многоэтажки на 3-й Енисейской стали беспокоиться, что их дом может рухнуть. Спустя время насыпь и подпорную стенку на этом участке попытались восстановить. А вот парковку у «падающего» дома не торопились восстанавливать: осенью вокруг опасного объекта появился забор из профнастила. Помимо этого, на участок завезли сваи. Они так и пролежали за забором всю осень, зиму и весну.

В этом материале подробно рассказываем, какие компании причастны к строительству 10-этажного дома на 3-й Енисейской.

Некипелов, Гефлинг, Сапунова. Кто строил «падающий» омский дом на 3-й Енисейской
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Строительство#Застройщик#Проект#Многоквартирный дом#Новости#Экспертиза#Обрушение#Александр Некипелов
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