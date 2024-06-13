У «падающего» дома. В Омске Некипелову одобрили проект многоэтажки на 3-й Енисейской

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Городу55 стало известно, что рядом с «падающим» домом на 3-й Енисейской, 28/1, который в августе прошлого года чуть не сполз в овраг, готовятся строить третью многоэтажку. Тюменской фирме «Сибирский строитель», владельцем которой выступает омский предприниматель Александр Некипелов, пару дней назад одобрили проект строительства многоквартирного дома по улицам Конева — 3-я Енисейская.
Положительное заключение экспертизы выдало общество с ограниченной ответственностью «Базис». Разработкой проектной документации по третьему этапу строительства занималась Архитектурно-планировочная мастерская №2 ПКИ «Омский промстройпроект» (учредитель Валерий Семенов).
Напомним, что земельный участок под очередную многоэтажку на 3-й Енисейской компания Некипелова выиграла на торгах прошлым летом. Договор аренды с «Сибирским строителем» заключили на 8 лет и 8 месяцев с ежегодным платежом в 11,4 млн рублей.
Сразу же после этого на парковке рядом с соседним домом образовался внушительный провал. Жильцы многоэтажки на 3-й Енисейской стали беспокоиться, что их дом может рухнуть. Спустя время насыпь и подпорную стенку на этом участке попытались восстановить. А вот парковку у «падающего» дома не торопились восстанавливать: осенью вокруг опасного объекта появился забор из профнастила. Помимо этого, на участок завезли сваи. Они так и пролежали за забором всю осень, зиму и весну.
В этом материале подробно рассказываем, какие компании причастны к строительству 10-этажного дома на 3-й Енисейской.