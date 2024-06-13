У «падающего» дома. В Омске Некипелову одобрили проект многоэтажки на 3-й Енисейской

Сразу же после этого на парковке рядом с соседним домом образовался внушительный провал. Жильцы многоэтажки на 3-й Енисейской стали беспокоиться, что их дом может рухнуть. Спустя время насыпь и подпорную стенку на этом участке попытались восстановить. А вот парковку у «падающего» дома не торопились восстанавливать: осенью вокруг опасного объекта появился забор из профнастила. Помимо этого, на участок завезли сваи. Они так и пролежали за забором всю осень, зиму и весну.