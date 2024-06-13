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Posted Сегодня, 17:33

Published Сегодня, 17:33

Modified Сегодня, 17:35

Updated Сегодня, 17:35

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Топ самых продаваемых китайских авто в России

13 июня 2024, 17:33
Фото: gorod55.ru
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В России установился высокий спрос на китайские машины. Моделей достаточно много, но какое авто выбрать? Подробности — в материале Города55.

Топ китайских машин

На Россию приходится 14,7% поставок машин из Поднебесной, так что страна является лидером в этом плане. Только за первые четыре месяца этого года было завезено 237 тыс легковушек (+37% больше, чем в том же периоде прошлого года). На втором и третьем месте расположились Мексика и Бразилия (7,4% и 6,6%).

По данным агентства «Автостат», за первый квартал 2024 года самыми продаваемыми оказались китайские бренды Haval, Chery, Changan, OMODA и EXEED. Если говорить о моделях, то популярными являются кроссовер Haval Jolion, Chery Tiggo 7 PRO Max, Chery Tiggo 4 PRO, OMODA C5 и Geely Monjaro.

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Фото: gorod55.ru

Техобслуживание и ремонт

Владельцы китайских машин стали чаще обращаться в автосервисы, но это связано с увеличением их доли в автопарке страны. Директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова отмечает, что как таковых особенных «болячек» у автомобилей из КНР нет. Владельцы как японских, так и европейских марок обращаются за помощью для ремонта элементов подвески.

«Автомобили из КНР буквально напичканы электрикой. Естественно, что число обращений по данной части будет выше, чем у машин, оснащенных поскромнее»», — сказал при этом автоэксперт Вадим Красиков в разговоре с «РосБалтом».

Очевидное преимущество у китайских машин — недорогое техобслуживание, добавил Красиков.

Эксперт рассказал, ждать ли снижения цен на авто в России в 2024 году
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#Алина Ясинская#Общество#Бизнес#Авто#Россия#Покупка авто#Новости#Машина#Машины#Покупка#Продажа машины
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