Топ самых продаваемых китайских авто в России

На Россию приходится 14,7% поставок машин из Поднебесной, так что страна является лидером в этом плане. Только за первые четыре месяца этого года было завезено 237 тыс легковушек (+37% больше, чем в том же периоде прошлого года). На втором и третьем месте расположились Мексика и Бразилия (7,4% и 6,6%).