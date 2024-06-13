Топ самых продаваемых китайских авто в России

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:35
Updated Сегодня, 17:35
На Россию приходится 14,7% поставок машин из Поднебесной, так что страна является лидером в этом плане. Только за первые четыре месяца этого года было завезено 237 тыс легковушек (+37% больше, чем в том же периоде прошлого года). На втором и третьем месте расположились Мексика и Бразилия (7,4% и 6,6%).
По данным агентства «Автостат», за первый квартал 2024 года самыми продаваемыми оказались китайские бренды Haval, Chery, Changan, OMODA и EXEED. Если говорить о моделях, то популярными являются кроссовер Haval Jolion, Chery Tiggo 7 PRO Max, Chery Tiggo 4 PRO, OMODA C5 и Geely Monjaro.
Владельцы китайских машин стали чаще обращаться в автосервисы, но это связано с увеличением их доли в автопарке страны. Директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова отмечает, что как таковых особенных «болячек» у автомобилей из КНР нет. Владельцы как японских, так и европейских марок обращаются за помощью для ремонта элементов подвески.
«Автомобили из КНР буквально напичканы электрикой. Естественно, что число обращений по данной части будет выше, чем у машин, оснащенных поскромнее»», — сказал при этом автоэксперт Вадим Красиков в разговоре с «РосБалтом».
Очевидное преимущество у китайских машин — недорогое техобслуживание, добавил Красиков.