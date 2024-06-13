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Published Сегодня, 08:45

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Updated Сегодня, 08:47

Для омичей бесплатно выступят звезды российской эстрады и соцсетей

Танцы все лето. В Омске бесплатно выступят звезды российской эстрады и соцсетей

13 июня 2024, 08:45
Фото: gorod55.ru

Для омичей бесплатно выступят звезды российской эстрады и соцсетей

Организатор опубликовал расписание концертов, которые будут проходить все лето.

Стало известно, что для омичей готовят большую концертную программу, которая рассчитана на все лето. Организатором выступает парк «Вокруг света». Омичи смогут бесплатно побывать на концертах известных исполнителей.

В пресс-службе досуговой площадки рассказали, что в июне ожидается встреча с MIA BOYKA. Популярные композиции в репертуаре певицы — «Гагарин», «Танцы под дождем», «Русской походкой». Она приедет в Омск в пятницу, 21 числа.

В середине лета к омичам с бесплатным концертом приедут Люся Чеботина и Rasa. Выступления запланированы на 6 и 19 июля соответственно.

В августе Омск посетит Анна Семенович и GAYAZOV$ BROTHER$ (17 числа), а также NILETTO (31 августа). Кроме того, 2 сентября бесплатный концерт даст кумир школьников — тиктокерша Милана Хаметова.

Уже на следующей неделе. В омском парке пройдет бесплатный концерт певицы MIA BOYKA
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#Алина Ясинская#Общество#Город#Омск#Омская область#Россия#Развлечения#Новости#Концерт#Досуг#Парк вокруг света#Бесплатный концерт
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