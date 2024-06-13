Танцы все лето. В Омске бесплатно выступят звезды российской эстрады и соцсетей

В пресс-службе досуговой площадки рассказали, что в июне ожидается встреча с MIA BOYKA. Популярные композиции в репертуаре певицы — «Гагарин», «Танцы под дождем», «Русской походкой». Она приедет в Омск в пятницу, 21 числа.