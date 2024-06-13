Танцы все лето. В Омске бесплатно выступят звезды российской эстрады и соцсетей

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Стало известно, что для омичей готовят большую концертную программу, которая рассчитана на все лето. Организатором выступает парк «Вокруг света». Омичи смогут бесплатно побывать на концертах известных исполнителей.
В пресс-службе досуговой площадки рассказали, что в июне ожидается встреча с MIA BOYKA. Популярные композиции в репертуаре певицы — «Гагарин», «Танцы под дождем», «Русской походкой». Она приедет в Омск в пятницу, 21 числа.
В середине лета к омичам с бесплатным концертом приедут Люся Чеботина и Rasa. Выступления запланированы на 6 и 19 июля соответственно.
В августе Омск посетит Анна Семенович и GAYAZOV$ BROTHER$ (17 числа), а также NILETTO (31 августа). Кроме того, 2 сентября бесплатный концерт даст кумир школьников — тиктокерша Милана Хаметова.