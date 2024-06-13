Секреты Hamster Combat: личный опыт омички по «кликанию» хомяка

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Очевидный лайфхак — касается экрана несколькими пальцами. Кто во что горазд: используйте восемь или даже все десять. Девушка отмечает, что с переходом на каждый следующий уровень число монет за один тап увеличивается.
Активная пользовательница рассказала, что прокачивать хомяка на «бирже» — еще один способ увеличить свой доход. Здесь можно просить друзей подключаться к игре. За каждого приглашенного в Hamster Kombat дают от пяти до 100 тысяч монет. Потом игроки «инвестируют».
Успех можно снискать, используя любую работающую в России «биржу» в Hamster Kombat. После этого игрок покупает «карточки» ниже в соответствующем разделе, чтобы прибыль в час была больше. Благодаря этим действиям доход будет расти вне зависимости от тапов по экрану. Прибыль выше даже в том случае, если игрок Hamster Kombat будет заходить в приложение в течение трех часов.
Каждый день в Hamster Kombat можно зарабатывать по пять миллионов монет, если собрать комбо. При этом «карточек», из которых оно может состоять, много. Покупать все подряд — вряд ли хорошая идея.
В сети ежедневно появляются комбинации, за которыми нужно следить, покупать соответствующие «карточки» и заплатить за них, если конечно денег хватит (стоимость некоторых — миллион, а для каких-то приходится сначала улучшать другие). Таким образом можно зарабатывать плюсом к пассивному доходу и тапам по пять миллионов в день.
Ежедневный шифр Hamster Kombat поможет заработать один миллион монет. Основа — азбука Морзе, которая высвечивается при загрузке. Ее нужно набрать — сначала трижды щелкаем по «прибыли за тап». Вокруг хомяка будет красный фон. Тогда начинайте набирать шифр. Новый будет появляться каждые 32 часа. Найти шифр, чтобы не разгадывать азбуку Морзе, можно в сети. И главное — делайте промежутки между буквами, чтобы сработало.
Отметим, что пока непонятно, смогут ли игроки Hamster Combat вывести монеты на криптобиржу. Листинг запланирован на июнь 2024 года, сообщается в сети.