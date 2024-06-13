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Секреты Hamster Combat: личный опыт омички по «кликанию» хомяка

Секреты Hamster Combat: личный опыт омички по «кликанию» хомяка

13 июня 2024, 15:29
Фото: Telegram-канал Hamster Kombat Announcement
Игра Hamster Combat (16+) паразитировала интернет. Пользователи Telegram активно кликают на хомяка в надежде получить в скором времени деньги. Но насколько это реально? Омичка поделилась опытом игры и рассказала, как быстрее собрать монеты. Подробности — в материале Города55.

Совет №1

Очевидный лайфхак — касается экрана несколькими пальцами. Кто во что горазд: используйте восемь или даже все десять. Девушка отмечает, что с переходом на каждый следующий уровень число монет за один тап увеличивается.

Совет №2

Активная пользовательница рассказала, что прокачивать хомяка на «бирже» — еще один способ увеличить свой доход. Здесь можно просить друзей подключаться к игре. За каждого приглашенного в Hamster Kombat дают от пяти до 100 тысяч монет. Потом игроки «инвестируют».

Совет №3

Успех можно снискать, используя любую работающую в России «биржу» в Hamster Kombat. После этого игрок покупает «карточки» ниже в соответствующем разделе, чтобы прибыль в час была больше. Благодаря этим действиям доход будет расти вне зависимости от тапов по экрану. Прибыль выше даже в том случае, если игрок Hamster Kombat будет заходить в приложение в течение трех часов.

Совет №4

Каждый день в Hamster Kombat можно зарабатывать по пять миллионов монет, если собрать комбо. При этом «карточек», из которых оно может состоять, много. Покупать все подряд — вряд ли хорошая идея.

В сети ежедневно появляются комбинации, за которыми нужно следить, покупать соответствующие «карточки» и заплатить за них, если конечно денег хватит (стоимость некоторых — миллион, а для каких-то приходится сначала улучшать другие). Таким образом можно зарабатывать плюсом к пассивному доходу и тапам по пять миллионов в день.

Совет №5

Ежедневный шифр Hamster Kombat поможет заработать один миллион монет. Основа — азбука Морзе, которая высвечивается при загрузке. Ее нужно набрать — сначала трижды щелкаем по «прибыли за тап». Вокруг хомяка будет красный фон. Тогда начинайте набирать шифр. Новый будет появляться каждые 32 часа. Найти шифр, чтобы не разгадывать азбуку Морзе, можно в сети. И главное — делайте промежутки между буквами, чтобы сработало.

Отметим, что пока непонятно, смогут ли игроки Hamster Combat вывести монеты на криптобиржу. Листинг запланирован на июнь 2024 года, сообщается в сети.

Hamster Kombat: что это за игра и можно ли в ней заработать
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#Алина Ясинская#Общество#Россия#Соцсети#Новости#Игра#Telegram
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