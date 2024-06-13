Секреты Hamster Combat: личный опыт омички по «кликанию» хомяка

Успех можно снискать, используя любую работающую в России «биржу» в Hamster Kombat. После этого игрок покупает «карточки» ниже в соответствующем разделе, чтобы прибыль в час была больше. Благодаря этим действиям доход будет расти вне зависимости от тапов по экрану. Прибыль выше даже в том случае, если игрок Hamster Kombat будет заходить в приложение в течение трех часов.