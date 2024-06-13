РЭО: Новосибирская область в топе по количеству пунктов приема вторсырья

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, в настоящее время на карту «Уберу» нанесены более 65 тыс. пунктов приема вторсырья. В Москве и Московской области — 17 788 пунктов, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — 12 568 пунктов и в Новосибирской области — 1559 пунктов. По его словам, органы власти субъектов РФ и крупные организации также оценили эту карту и стали размещать ее на своих сайтах. Об этом пишет atas.info.