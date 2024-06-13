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РЭО: Новосибирская область в топе по количеству пунктов приема вторсырья

РЭО: Новосибирская область в топе по количеству пунктов приема вторсырья

13 июня 2024, 18:54
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) сообщает, что больше всего пунктов приема вторичного сырья, размещенных на интерактивной карте «Уберу» (Uberu), находится в Москве и Подмосковье. Вслед за ними в рейтинге расположились Санкт-Петербург, Ленинградская и Новосибирская области.

Как рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев, в настоящее время на карту «Уберу» нанесены более 65 тыс. пунктов приема вторсырья. В Москве и Московской области — 17 788 пунктов, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — 12 568 пунктов и в Новосибирской области — 1559 пунктов. По его словам, органы власти субъектов РФ и крупные организации также оценили эту карту и стали размещать ее на своих сайтах. Об этом пишет atas.info.

По числу пунктов среди городов первую строчку занял Санкт-Петербург (11 722 пункта), на втором месте — Москва (8123), а на третьем — Тула (1224).

Как отметил заместитель гендиректора по цифровизации РЭО Алексей Буров, в число регионов, разместивших карту «Уберу» на своих сайтах, вошли Кировская область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Волгоградская, Курганская и Архангельская области. Остальные регионы ведут активную работу по размещению карты.

Напомним, приложение Uberu доступно для установки на мобильные устройства во всех магазинах приложений. Сообщество «Уберу» также имеет Telegram-канал и группу в VK.

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