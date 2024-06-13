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Updated Сегодня, 08:10

иллюстрация

Развиваемся. В омской ОЭЗ «Авангард» появится битумный терминал и завод асфальта

13 июня 2024, 08:07
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В омской ОЭЗ «Авангард» появится битумный терминал и завод асфальта

Объекты планируют сдать в эксплуатацию через четыре года.

На территории особой экономической зоны «Авангард» построят битумный терминал и асфальтобетонный завод. Компания «Промбит» в мае этого года была зарегистрирована инвестором в Омской области. Она займется развитием этого проекта.

Строительство начнут уже в 2024 году. Инвестор намерен ввести в эксплуатацию объекты через четыре года, в 2028 году.

Инициатором выступает компания «Промбит», зарегистрированная инвестором в мае этого года в регионе. Объем инвестиций составит больше 250 млн рублей. Реализация проекта начнется в этом году, ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2028 год.

Экспертный совет «Авангарда» рассмотрел заявку инвестора на резидентство в особой экономической зоне. Терминал и завод разместят на территории площадью 5,5 гектара.

Как заметили в министерстве экономического развития Омской области, новый проект в особой экономической зоне позволит выпускать до 30 тысяч тонн в год асфальтобетонной смеси и до 4 тысяч тонн в год модифицированной битумной смеси.

Напомним, что в Омске обсуждали расширение границ в ОЭЗ «Авангард». В областном правительстве посчитали, что для этого можно найти участок на Левом берегу. Зампредседателя правительства Омской области Андрей Шпиленко сказал, что нужно осваивать территории для размещения предприятий.

На Левом берегу может появиться новый филиал особой экономической зоны «Авангард»
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#Алина Ясинская#Бизнес#Омск#Омская область#Россия#Завод#Асфальт#Развитие экономики#Новости#Асфальтобетонный завод#ОЭЗ "Авангард"
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