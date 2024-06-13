Развиваемся. В омской ОЭЗ «Авангард» появится битумный терминал и завод асфальта

Напомним, что в Омске обсуждали расширение границ в ОЭЗ «Авангард». В областном правительстве посчитали, что для этого можно найти участок на Левом берегу. Зампредседателя правительства Омской области Андрей Шпиленко сказал, что нужно осваивать территории для размещения предприятий.