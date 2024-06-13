Развиваемся. В омской ОЭЗ «Авангард» появится битумный терминал и завод асфальта

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
На территории особой экономической зоны «Авангард» построят битумный терминал и асфальтобетонный завод. Компания «Промбит» в мае этого года была зарегистрирована инвестором в Омской области. Она займется развитием этого проекта.
Строительство начнут уже в 2024 году. Инвестор намерен ввести в эксплуатацию объекты через четыре года, в 2028 году.
Инициатором выступает компания «Промбит», зарегистрированная инвестором в мае этого года в регионе. Объем инвестиций составит больше 250 млн рублей. Реализация проекта начнется в этом году, ввод объектов в эксплуатацию запланирован на 2028 год.
Экспертный совет «Авангарда» рассмотрел заявку инвестора на резидентство в особой экономической зоне. Терминал и завод разместят на территории площадью 5,5 гектара.
Как заметили в министерстве экономического развития Омской области, новый проект в особой экономической зоне позволит выпускать до 30 тысяч тонн в год асфальтобетонной смеси и до 4 тысяч тонн в год модифицированной битумной смеси.
Напомним, что в Омске обсуждали расширение границ в ОЭЗ «Авангард». В областном правительстве посчитали, что для этого можно найти участок на Левом берегу. Зампредседателя правительства Омской области Андрей Шпиленко сказал, что нужно осваивать территории для размещения предприятий.