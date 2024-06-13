Работы на участках трассы М-4 в Ростовской области завершены

Реконструкция полотна на данном участке была проведена до начала летнего сезона. На ПМЭФ-2024 озвучили данные по турпотоку на юг Российской Федерации. Только по автодороге М-4 передвигаются в этом направлении 7 млн человек. Многие из них проезжают по отремонтированному участку в Ростовской области.