Работы на участках трассы М-4 в Ростовской области завершены

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После ремонта на преодоление этого отрезка водители тратят 1,5 часа, до этого у них уходило до 8 часов, пишет rostovgazeta.ru.
Эксперты отмечают постоянный рост грузопотока по трассе М-4, особенно после закрытия ряда южных аэропортов. Специалисты говорят о том, что интенсивность движения составляет около 43 500 машин в сутки. В то же время на дороге было более 5000 квадратных метров ям.
Сначала рабочие демонтировали старые элементы, после чего было уложено новое покрытие, установлены новые знаки и барьеры. С 907-го по 925-й километр проезжую часть расширили до шести полос.
Дорожники использовали при реконструкции трассы инновационные технологии. Например, технология Superpave, которую в Ростовской области освоил только ДАДС, позволяет точно подобрать битум по шкале PG Grade. Это обеспечивает крайне высокую прочность и долговечность дорожного покрытия. Для улучшения прочностных характеристик применена полимер-модифицирующая добавка «Эладорм».
70% отремонтированного участка охвачено автоматизированной системой управления дорожным движением. Таким образом повышается скоростной режим и одновременно повышается безопасность.
Реконструкция полотна на данном участке была проведена до начала летнего сезона. На ПМЭФ-2024 озвучили данные по турпотоку на юг Российской Федерации. Только по автодороге М-4 передвигаются в этом направлении 7 млн человек. Многие из них проезжают по отремонтированному участку в Ростовской области.