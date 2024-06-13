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Posted Сегодня, 05:34

Published Сегодня, 05:34

Modified Сегодня, 05:36

Updated Сегодня, 05:36

иллюстрация

«Проигрывать не хочется». Омский боец Петр Ян объявил о возможном завершении карьеры

13 июня 2024, 05:34
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омский боец Петр Ян рассказал, когда планирует завершить карьеру в ММА

Петр Ян заявил, что думает завершить карьеру в ММА. Если он победит в двух следующих боях, то сможет приблизиться к титульному поединку. Окончательное решение он примет после завершения всех контрактных боев.

Боец из Омска Петр Ян сообщил о том, что рассматривает возможность завершения карьеры в ММА. Об этом пишет Tofight.ru. Окончательное решение он примет, исходя из результатов своих последних боев по контракту.

«Проведу два боя и буду думать, стоит продолжать дальше или нет. Выходить и проигрывать не хочется. Посмотрим, в общем», — прокомментировал свой уход Петр Ян.

Таким образом, если он уверенно победит в двух следующих боях, то сможет приблизиться к титульному поединку.

Ранее Город55 рассказывал, что у бойца диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска. Операция прошла 19 марта. Из-за этой травмы Петр Ян не сможет выступать на соревнованиях до девяти месяцев.

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