«Проигрывать не хочется». Омский боец Петр Ян объявил о возможном завершении карьеры

Омский боец Петр Ян рассказал, когда планирует завершить карьеру в ММА

Петр Ян заявил, что думает завершить карьеру в ММА. Если он победит в двух следующих боях, то сможет приблизиться к титульному поединку. Окончательное решение он примет после завершения всех контрактных боев.