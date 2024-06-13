«Проигрывать не хочется». Омский боец Петр Ян объявил о возможном завершении карьеры

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Боец из Омска Петр Ян сообщил о том, что рассматривает возможность завершения карьеры в ММА. Об этом пишет Tofight.ru. Окончательное решение он примет, исходя из результатов своих последних боев по контракту.
«Проведу два боя и буду думать, стоит продолжать дальше или нет. Выходить и проигрывать не хочется. Посмотрим, в общем», — прокомментировал свой уход Петр Ян.
Таким образом, если он уверенно победит в двух следующих боях, то сможет приблизиться к титульному поединку.
Ранее Город55 рассказывал, что у бойца диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска. Операция прошла 19 марта. Из-за этой травмы Петр Ян не сможет выступать на соревнованиях до девяти месяцев.