Омский НПЗ помог воспитанникам интернатов попробовать силы в футболе

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В фестивале поучаствовало больше тысячи юных спортсменов из 10 городов России и Казахстана. Однако в этот раз игра была особенной — ведь в ней приняли участие сразу два омских Дома детства: ребята тренировались два месяца с опытными тренерами, а спортивные занятия позволили им не только попробовать себя в спорте, но и социализироваться и больше общаться со сверстниками.
«Этот фестиваль дал возможность детям поиграть в футбол, проверить свои силы, улучшить навыки и найти новых друзей с такими же увлечениями. Замечательно, что Омский нефтеперерабатывающий завод посчитал важной реализацию этого проекта, поддержал идею авторов. Благодаря помощи предприятия ребята сейчас занимаются физической культурой, укрепляют здоровье», — отметил министр спорта Иван Колесник.
Организаторами праздника спорта выступили авторы проекта «Омск — территория футбола и открытия новых талантов». Примечательно, что подобная инициатива была реализована по гранту: ранее авторы и их идея были заявлены на грантовый конкурс под эгидой программы социальных инвестиций «Родные города» и даже стали одними из его победителей.
«Предприятие долгие годы поддерживает детский и юношеский спорт в регионе. В этом году наше внимание привлек грантовый проект „Омск — территория футбола“. Он, помимо спортивной составляющей, несет гуманитарную миссию. Ребята получают шанс добиться чего-то большего, почувствовать себя полноценными членами общества, развить умения и навыки, которые затем позволят им интегрироваться во взрослую жизнь. Так что Омский НПЗ поддержал эту прекрасную социальную инициативу», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Поэтому всю необходимую помощь организаторам оказывал Омский нефтеперерабатывающий завод: привлечение тренерского состава, приобретение формы и спорт инвентаря и даже организация соревнований не обошлась без участия специалистов предприятия. Ну, а вся проделанная работа того стоила — подростки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получили столь нужную им поддержку в начинаниях и воспитание.