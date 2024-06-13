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Омский НПЗ помог воспитанникам интернатов попробовать силы в футболе

Омский НПЗ помог воспитанникам интернатов попробовать силы в футболе

13 июня 2024, 10:10
Фото: Константин Шелегов
Манеж «Красной звезды» вновь принимает гостей: на этот раза спорткомплекс стал площадкой для межрегионального детско-юношеского футбольного фестиваля «Кубок дружбы».

В фестивале поучаствовало больше тысячи юных спортсменов из 10 городов России и Казахстана. Однако в этот раз игра была особенной — ведь в ней приняли участие сразу два омских Дома детства: ребята тренировались два месяца с опытными тренерами, а спортивные занятия позволили им не только попробовать себя в спорте, но и социализироваться и больше общаться со сверстниками.

«Этот фестиваль дал возможность детям поиграть в футбол, проверить свои силы, улучшить навыки и найти новых друзей с такими же увлечениями. Замечательно, что Омский нефтеперерабатывающий завод посчитал важной реализацию этого проекта, поддержал идею авторов. Благодаря помощи предприятия ребята сейчас занимаются физической культурой, укрепляют здоровье», — отметил министр спорта Иван Колесник.

Организаторами праздника спорта выступили авторы проекта «Омск — территория футбола и открытия новых талантов». Примечательно, что подобная инициатива была реализована по гранту: ранее авторы и их идея были заявлены на грантовый конкурс под эгидой программы социальных инвестиций «Родные города» и даже стали одними из его победителей.

«Предприятие долгие годы поддерживает детский и юношеский спорт в регионе. В этом году наше внимание привлек грантовый проект „Омск — территория футбола“. Он, помимо спортивной составляющей, несет гуманитарную миссию. Ребята получают шанс добиться чего-то большего, почувствовать себя полноценными членами общества, развить умения и навыки, которые затем позволят им интегрироваться во взрослую жизнь. Так что Омский НПЗ поддержал эту прекрасную социальную инициативу», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Поэтому всю необходимую помощь организаторам оказывал Омский нефтеперерабатывающий завод: привлечение тренерского состава, приобретение формы и спорт инвентаря и даже организация соревнований не обошлась без участия специалистов предприятия. Ну, а вся проделанная работа того стоила — подростки, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получили столь нужную им поддержку в начинаниях и воспитание.

Омский НПЗ дал возможность юным спортсменам получить дополнительное образование
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#Илья Скобин#Спорт#Здоровье#Футбол#Соревнования#Министр спорта#Новости#Омский НПЗ#Поддержка#Генеральный директор#Родные города#Воспитание#Спорткомплекс#Форма#Специалисты
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