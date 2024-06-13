Омский НПЗ помог воспитанникам интернатов попробовать силы в футболе

В фестивале поучаствовало больше тысячи юных спортсменов из 10 городов России и Казахстана. Однако в этот раз игра была особенной — ведь в ней приняли участие сразу два омских Дома детства: ребята тренировались два месяца с опытными тренерами, а спортивные занятия позволили им не только попробовать себя в спорте, но и социализироваться и больше общаться со сверстниками.