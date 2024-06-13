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Posted 13 июня, 06:44

Published 13 июня, 06:44

Modified 13 июня, 06:46

Updated 13 июня, 06:46

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Омичка выиграла выборы в районные депутаты в немецком Гамбурге

13 июня 2024, 06:44
Фото: Изображение Midjourney
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Сюжет
Выборы
Ольга Петерсен вынуждена была выехать за пределы Германии, так как опасается, что власти могут забрать у нее детей.

Уроженка Омска Ольга Петерсен выиграла выборы в районные депутаты в немецком Гамбурге. Издание Bild сообщило, что кандидат набрала 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух.

Петерсен пошла на выборы от партии «Альтернатива для Германии». Bild поясняет, что кандидат находится за пределами страны, так как опасается, что немецкие власти могут забрать у нее трех несовершеннолетних детей. Ранее в школе возникли проблемы из-за «необычного поведения» детей Ольги Петерсен, подробности не сообщаются. Вопросом занялся Отдел по делам молодежи.

«Я хочу знать, что мои дети в безопасности, и быть уверенной, что они останутся под моей опекой. Без своих детей я больше не вижу смысла жизни. Если это будет гарантировано, я, конечно, буду готова работать», — рассказала Петерсен журналистам.
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#Евгений Игишев#Политика#Работа#Безопасность#Голосование#Выборы#Омичка#Выигрыш#Опека#Районные депутаты
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