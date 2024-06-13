Мэр Шелест призвал омичей перестать рисовать граффити на стенах зданий

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Мэр города Сергей Шелест рассказал, как сотрудники УДХБ удаляют граффити с подпорных стенок, стен пешеходных переходов, оснований мостов и других поверхностей. Градоначальник объяснил, что эта работа требует больших усилий и десятков литров химических растворов, так как современные краски отмываются очень плохо.
«Бывает, что на относительно небольшой участок, уходит больше 15 литров химии — это порядка 4 000 — 6 000 рублей, в зависимости от состава. И результат не гарантирован, а камень при этом уже не имеет первозданного вида», — рассказал Шелест.
Кроме того, есть поверхности, с которых краску удалить нельзя — ее приходится закрашивать. Так на стенах домов, образовательных учреждений и автобусных остановок появляются цветные заплатки. Чтобы не портить облик зданий мэр призвал омичей не рисовать на непригодных для этого местах и ценить труд людей, которые ухаживают за городом.