gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:48

Updated Сегодня, 13:48

Мэр призвал омичей перестать рисовать граффити на непригодных для этого местах

Мэр Шелест призвал омичей перестать рисовать граффити на стенах зданий

13 июня 2024, 13:48
Фото: Соцсети Сергея Шелеста

Мэр призвал омичей перестать рисовать граффити на непригодных для этого местах

Градоначальник рассказал, как сложно отмывать поверхности от граффити и призвал омичей не рисовать на стенах зданий.

Мэр города Сергей Шелест рассказал, как сотрудники УДХБ удаляют граффити с подпорных стенок, стен пешеходных переходов, оснований мостов и других поверхностей. Градоначальник объяснил, что эта работа требует больших усилий и десятков литров химических растворов, так как современные краски отмываются очень плохо.

«Бывает, что на относительно небольшой участок, уходит больше 15 литров химии — это порядка 4 000 — 6 000 рублей, в зависимости от состава. И результат не гарантирован, а камень при этом уже не имеет первозданного вида», — рассказал Шелест.

Кроме того, есть поверхности, с которых краску удалить нельзя — ее приходится закрашивать. Так на стенах домов, образовательных учреждений и автобусных остановок появляются цветные заплатки. Чтобы не портить облик зданий мэр призвал омичей не рисовать на непригодных для этого местах и ценить труд людей, которые ухаживают за городом.

«Не место для игр». Мэр попросил детей не плескаться в фонтане у библиотеки Пушкина
Узнать подробнее
#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Порча#Мэр#Граффити#Новости#УДХБ#Мэр Омска#Рисунок#Мэр города
Подпишитесь
Взятка от знакомого: кто «сдал» задержанного омского экс-министра Куприянова
Сегодня, 09:36
У «падающего» дома. В Омске Некипелову одобрили проект многоэтажки на 3-й Енисейской
Сегодня, 05:23
«Как конфетка». В Омске выставили на продажу раритетную Волгу» с красным салоном
Сегодня, 03:34
Омичка выиграла выборы в районные депутаты в немецком Гамбурге
Сегодня, 06:44
Адвокат депутата Павлова Михаил Ошеров выступил с обращением к омским журналистам
Сегодня, 07:03
Снова мерзнуть. В Омской области на смену жаре придет похолодание и дожди
Сегодня, 10:20
"