Мэр Шелест призвал омичей перестать рисовать граффити на стенах зданий

Кроме того, есть поверхности, с которых краску удалить нельзя — ее приходится закрашивать. Так на стенах домов, образовательных учреждений и автобусных остановок появляются цветные заплатки. Чтобы не портить облик зданий мэр призвал омичей не рисовать на непригодных для этого местах и ценить труд людей, которые ухаживают за городом.