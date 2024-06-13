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Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 05:38

Updated Сегодня, 05:38

Каким характеристикам должно соответствовать качественное надгробие

Каким характеристикам должно соответствовать качественное надгробие

13 июня 2024, 05:35
Фото: Изображение Midjourney
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Увековечить память об умершем близком человеке можно, изготовив надгробный памятник на могилу. Таким образом те, кто понёс утрату, проявляют свое уважение и любовь к усопшему.

Для изготовления монумента используются надёжные и прочные материалы, способные простоять в неизменном состоянии не одно десятилетие. Памятники на могилу считаются своеобразными символами вечной памяти.

Наиболее востребованными остаются два вида сырья — это гранит и мрамор. Они отличаются устойчивостью к износу при условии соблюдения технологии изготовления. Последнюю также подбирают в зависимости от материала.

Какой технологии изготовления памятников придерживаются профессионалы

Изготовление надгробий — дело серьёзное, не терпящее дилетантства. Только в профессиональных мастерских смогут изготовить достойный памятник и установить его при необходимости. Непроверенной фирме доверять столь ответственное дело не следует. Подобная экономия чревата дополнительными расходами вследствие скорого разрушения камня.

Несколько причин выбрать мрамор

Такой материал считается самым устойчивым к механическим воздействиям, памятник, изготовленный из него, противостоит любым капризам погоды, на https://danila-master.ru/ можно более подробно рассмотреть примеры подобных работ. Повышенная пластичность такого сырья позволяет создавать монументы в любой форме. Специалисты в работе с ним придерживаются определенного алгоритма действий:

  1. Обработка сырья.
  2. Создание формы.
  3. Шлифовка с последующей полировкой.
  4. Фигурная резка.
  5. Нанесение изображений и надписей.

Альтернативным решением, хоть и более дорогостоящим, является гранит. Данный материал нередко именуют «вечным камнем». Более всего ценятся те надгробия, что изготавливаются из гранита вручную. Технология в подобной ситуации подразумевает распил блока с последующей полировкой и приданием формы. Для этой цели используются различные инструменты.

В качестве более бюджетного варианта можно использовать мраморную либо гранитную крошку. Установка подобных памятников ничем не отличается от монтажа тех, что изготовлены из мрамора или гранита. Срок службы готовых монументов составляет около сотни лет, при этом они гораздо доступнее по ценовой категории.

Установку надгробий также стоит доверить опытным профессионалам. Они учтут все особенности захоронения, сроки и параметры готового изделия, подлежащего монтажу.

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