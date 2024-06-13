Каким характеристикам должно соответствовать качественное надгробие

В качестве более бюджетного варианта можно использовать мраморную либо гранитную крошку. Установка подобных памятников ничем не отличается от монтажа тех, что изготовлены из мрамора или гранита. Срок службы готовых монументов составляет около сотни лет, при этом они гораздо доступнее по ценовой категории.