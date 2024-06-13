«Как конфетка». В Омске выставили на продажу раритетную Волгу» с красным салоном

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
В Омске за 570 тысяч рублей выставили на продажу автомобиль ГАЗ-21 «Волга». Машина была выпущена в 1964 году, пробег составляет 78 тысяч километров.
«Продаю авто после реставрации. Машина в идеале, завел, поехал. Стоит в теплом боксе зиму, грязь не видела. Документы все кристально чистые, никаких арестов нет. Согласен на любые проверки. Хороший торг. Все запчасти до единого — оригинал, отличное техническое состояние. Кто посмотрит, тому сразу понравится. Машина, как конфетка. Сделана для себя», — говорится в объявлении.
Владелец сообщил, что продает автомобиль, так как необходимы деньги. Согласен на обмен.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставили на продажу раритетную черную «Волгу» 1967 года выпуска.