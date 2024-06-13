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«Как конфетка». В Омске выставили на продажу раритетную Волгу» с красным салоном

13 июня 2024, 03:34
Фото: Изображение Midjourney
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В Омске за 570 тысяч выставили на продажу отреставрированную «Волгу»

Машина была выпущена в 1964 году, пробег составляет 78 тысяч километров.

В Омске за 570 тысяч рублей выставили на продажу автомобиль ГАЗ-21 «Волга». Машина была выпущена в 1964 году, пробег составляет 78 тысяч километров.

«Продаю авто после реставрации. Машина в идеале, завел, поехал. Стоит в теплом боксе зиму, грязь не видела. Документы все кристально чистые, никаких арестов нет. Согласен на любые проверки. Хороший торг. Все запчасти до единого — оригинал, отличное техническое состояние. Кто посмотрит, тому сразу понравится. Машина, как конфетка. Сделана для себя», — говорится в объявлении.

Владелец сообщил, что продает автомобиль, так как необходимы деньги. Согласен на обмен.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставили на продажу раритетную черную «Волгу» 1967 года выпуска.

Как в фильме «Черная молния». В Омске продают раритетную «Волгу» за 470 тысяч
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#Евгений Игишев#Авто#Омск#Автомобиль#Продажа#Деньги#Волга#Пробег#Реставрация#Обмен#ГАЗ-21
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