Инфляция всему виной. С 1 июля в омских электричках увеличат стоимость проезда

Величина стоимости будет зависеть от километража поездки. Если путь составляет от 1 до 15 км, тариф увеличится на 2 рубля, а если ехать придется от 161 до 170 км, цена повысится на 15 рублей. Например, раньше за поездку на электричке из Омска в Исилькуль или Называевск пассажиры отдавали 189 рублей, с 1 июля придется платить 202 рубля, в Кормиловку — 82 рубля вместо 77, в Лузино — 40 рублей вместо 37.