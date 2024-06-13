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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

С 1 июля в омских электричках увеличат стоимость проезда из-за инфляции

Инфляция всему виной. С 1 июля в омских электричках увеличат стоимость проезда

13 июня 2024, 11:33
Фото: Правительство Омской области

С 1 июля в омских электричках увеличат стоимость проезда из-за инфляции

Жителей Омской области предупредили о поднятии цен за проезд в пригородных поездах, увеличение стоимости зависит от километража поездки.

В региональном правительстве омичей предупредили о повышении стоимости проезда в пригородных электричках, цены увеличатся с 1 июля. В АО «Омск-пригород» такое решение объяснили инфляцией.

Величина стоимости будет зависеть от километража поездки. Если путь составляет от 1 до 15 км, тариф увеличится на 2 рубля, а если ехать придется от 161 до 170 км, цена повысится на 15 рублей. Например, раньше за поездку на электричке из Омска в Исилькуль или Называевск пассажиры отдавали 189 рублей, с 1 июля придется платить 202 рубля, в Кормиловку — 82 рубля вместо 77, в Лузино — 40 рублей вместо 37.

Отмечается, что все ранее действующие льготы (и федеральные, и региональные) сохраняются.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#ОАО РЖД#Электричка#РЖД#Электроэнергия#Плата за проезд#Новости#Стоимость проезда#Проезд#Оплата проезда#Электрички#Омск-пригород
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