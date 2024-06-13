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«Газпромнефть — СМ» обеспечит Краснодарский край промышленными и автомаслами

«Газпромнефть — СМ» обеспечит Краснодарский край промышленными и автомаслами

13 июня 2024, 13:30
Фото: «Газпром нефть»
Администрация Краснодарского края и «Газпром нефть» подписали соглашение о сотрудничестве, по которому в регион начнут поставлять российские масла, предназначенные для автомобилей и промышленного оборудования.

Оператором важного соглашения выступит «Газпромнефть — смазочные материалы». Условия партнерства подразумевают обеспечение смазочными материалами предприятий основных секторов экономики края: агропромышленного комплекса, топливо-энергетической отрасли, а также машиностроения и транспортной сферы.

«Многолетнее партнерство „Газпром нефти“ и Краснодарского края является примером успешного и эффективного взаимодействия по развитию инфраструктуры и промышленного потенциала региона. На территории края представлена широкая сеть АЗС компании, с применением битумов „Газпром нефти“ строятся дороги, наше экологичное топливо применяется в пассажирском морском судоходстве. Благодаря новому соглашению предприятия Краснодарского края будут обеспечены эффективными отечественными маслами, получат экспертную и техническую поддержку с применением современных цифровых технологий», — отметил Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти».

Стоит отметить, что в рамках соглашения запланировано увеличение поставок смазочных материалов для сельскохозяйственных производств края — специально для этих целей в научно-исследовательском центре «Газпром нефти» были разработаны особые рецептуры моторных и трансмиссионных масел: такая продукция способна защитить все важные узлы сельскохозяйственной техники даже при самых интенсивных нагрузках — посевных и уборочных работах.

Кроме того, в рамках заключенного соглашения, эксперты «Газпром нефти» продемонстрируют уникальные решения, созданные для объектов горно-туристического кластера Краснодарского края. Напомним, что «Газпром нефть» — первая компания в России, запустившая промышленный выпуск смазочных материалов для вантовых мостов: составы подобной продукции защищают подвесные механизмы сооружений от климатических воздействий и длительных эксплуатационных нагрузок.

«Газпром нефть» обеспечит поставки современных нефтепродуктов в республику Марий Эл
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#Илья Скобин#Бизнес#Сельское хозяйство#Газпром нефть#Машиностроение#Сотрудничество#Новости#Краснодарский край#Смазочные материалы
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