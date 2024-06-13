«Газпромнефть — СМ» обеспечит Краснодарский край промышленными и автомаслами

Стоит отметить, что в рамках соглашения запланировано увеличение поставок смазочных материалов для сельскохозяйственных производств края — специально для этих целей в научно-исследовательском центре «Газпром нефти» были разработаны особые рецептуры моторных и трансмиссионных масел: такая продукция способна защитить все важные узлы сельскохозяйственной техники даже при самых интенсивных нагрузках — посевных и уборочных работах.