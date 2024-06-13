«Эпопея продолжается 8 лет». Омичи из Ясной поляны требуют достроить обещанную школу

Posted Сегодня, 07:24
Published Сегодня, 07:24
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Жители микрорайона Ясная Поляна в селе Троицкое записали видеообращение к президенту Владимиру Путину. Его опубликовали в телеграм-канале «Омский новостной поезд». Таким образом местные пытаются привлечь внимание властей и добиться строительства долгожданной школы.
В микрорайоне, который построили 16 лет назад, сейчас проживает около 10 тысяч человек, из них 3000 — это дети дошкольного и школьного возраста. Пока в «Ясной поляне» нет школы, детям приходится ехать на учебу в ближайшие села на автобусах.
«На протяжении многих лет правительство Омской области обещает нам построить школу. Впервые мы собирали митинг и видеообращение к президенту в 2018 году. С того момента изменилось лишь только то, что нам наконец-то в 2020 году заключили контракт на проектирование, в 2021 году этот проект прошел государственную экспертизу, в 2022 году был назначен нам подрядчик, застройщик школы», — отметили омичи в видеообращении.
Контракт выиграла московская компания «Капитал развитие», однако в августе прошлого года его расторгли в одностороннем порядке. Затем последовали затяжные суды между «Омскоблстройзаказчиком» и экс-подрядчиком, и школу в итоге исключили из нацпроекта и потребовали вернуть выделенное финансирование.
«Наша эпопея продолжается уже 8 лет. За 8 лет наши ребята ездят в различные школы: в Троицкой сельской школе учатся, 53-й, 55-й школах городских. Дети привязаны к подвозу. Подвоз осуществляется на четырех автобусах, 520 человек на подвозе. Подвоз осуществляется только в Троицкую сельскую школу, в городские школы дети добираются сами, а это переход дороги, это транспорт, это забитые автобусы. Дети зачастую стоят на остановках подолгу, чтобы добраться домой», — заявили жители «Ясной поляны».
На стройке только успели залить фундамент. Новому подрядчику, по словам местных, остается возвести стены и закончить строительство школы на 1122 места. Для этого, правда, сначала нужно найти финансирование: поучаствовать в какой-либо федеральной программе либо привлечь инвестора по пути государственно-коммерческого партнерства.
«Владимир Владимирович, мы верим, что в год семьи, который вы объявили, важно позаботиться о самом главном — наших детях. И мы верим, что у власти есть все возможности и силы быстро и качественно построить школу, которую мы ждем уже 16 лет», — добавила одна из жительниц микрорайона.
Напомним, что изначально школу в Ясной поляне намеревались построить к июлю 2024 года, но теперь сроки сдвинулись на 2025–2026 годы.