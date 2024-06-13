«Эпопея продолжается 8 лет». Омичи из Ясной поляны требуют достроить обещанную школу

В микрорайоне, который построили 16 лет назад, сейчас проживает около 10 тысяч человек, из них 3000 — это дети дошкольного и школьного возраста. Пока в «Ясной поляне» нет школы, детям приходится ехать на учебу в ближайшие села на автобусах.