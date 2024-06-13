«Единая Россия» провела праздничные патриотические флешмобы

«Дорогие омичи, поздравляю вас с важным государственным праздником! Мы — граждане сильной страны с великой историей и богатым культурным наследием. Нас объединяют общие ценности, чувства патриотизма и гордости за свою Родину. Во все времена наш народ совершал ратные и трудовые подвиги во имя свободы и процветания Отечества. И сегодня долг каждого — приумножать могущество и величие России, защищать ее суверенитет и национальные интересы. От этого зависит, какой она будет завтра. Здоровья, сил и энергии вам, успехов во всех начинаниях на благо Родины!» — сказал секретарь Омского регионального отделения «Единой России», губернатор Омской области Виталий Хоценко.