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«Единая Россия» провела праздничные патриотические флешмобы

«Единая Россия» провела праздничные патриотические флешмобы

13 июня 2024, 08:05
Фото: ER.RU
12 июня партия «Единая Россия» по всей стране провела спортивные, творческие мероприятия, автопробеги, концерты и патриотические флешмобы.

Как подчеркнул секретарь генерального совета партии, врио главы Республики Алтай Андрей Турчак, Россия для своих граждан — это больше, чем просто страна, где они родились, живут, работают, создают семьи и воспитывают детей. Об этом пишет mkset.ru.

Андрей Турчак участвовал в проведении праздничных мероприятий в Горно-Алтайске, в частности принял участие в фестивале дружбы народов.

«Россия — это наша великая история, достижения наших предков, богатейшая культура и традиции, наши духовные ценности. Россия — это наши люди, крепкие духом и с широкой душой, которые во все времена вставали на защиту Родины. Стоят и сегодня», — заявил Андрей Турчак.

Праздники дружбы народов проводились также в других регионах России. Так, при поддержке партии «Единая Россия» в Омске состоялось шествие национально-культурных объединений, а в историческом центре была открыта фотозона и установлены баннеры-открытки, на которых жители могли написать свои пожелания.

Во Владивостоке активисты партии оказали помощь в организации тематических площадок. При участии волонтеров сотни гостей и жителей региона на центральной площади Владивостока развернули большой флаг России. Такие флаги развернули в Самаре, в Новгороде, в Чебоксарах, а также в Анадыре, в Перми и в Воронеже.

По традиции «Единая Россия» провела автопробеги в регионах. Более 40 автомобилей проехали по Севастополю, машины были украшены флагами России. К автоколонне присоединились представители местных мото-и автообъединений. В Калуге активисты партии и МГЕР при участии общественников на машинах проехали по набережной до площади Победы, а в ДНР автоколонна из 20 машин, украшенных флагами, из Донецка через Макеевку проехала до центра Харцызска.

В Московской области колонна машин с полотнами российских флагов отправилась из Воскресенска и проехала по центральным улицам городов, затем транспортные средства выстроились в форме буквы Z.

В Горно-Алтайске активисты «Единой России» и МГЕР при участии местных жителей подняли 50-метровый российский флаг на гору Комсомольскую и закрепили его на склоне. В Биробиджане 12 июня отметили таким мероприятием, как массовая зарядка, которую провели на свежем воздухе, а в Чите мелками нарисовали самый большой флаг России. Об этом пишет сайт ER.RU.

В Херсонской области волонтеры «Единой России» вместе с военнослужащими военной комендатуры дарили местным жителям ленту-триколор и пряники, раскрашенные в цвета флага России. Во всех городах и районах Луганской народной республики активисты партии провели праздничную акцию «Я люблю Россию».

«Дорогие омичи, поздравляю вас с важным государственным праздником! Мы — граждане сильной страны с великой историей и богатым культурным наследием. Нас объединяют общие ценности, чувства патриотизма и гордости за свою Родину. Во все времена наш народ совершал ратные и трудовые подвиги во имя свободы и процветания Отечества. И сегодня долг каждого — приумножать могущество и величие России, защищать ее суверенитет и национальные интересы. От этого зависит, какой она будет завтра. Здоровья, сил и энергии вам, успехов во всех начинаниях на благо Родины!» — сказал секретарь Омского регионального отделения «Единой России», губернатор Омской области Виталий Хоценко.

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