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Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Иллюстрация

«Дождались!» Над Омском появились серебристые облака

13 июня 2024, 04:57
Фото: gorod55.ru
Иллюстрация

В небе над Омской областью появились серебристые облака

Астрономы сообщили, что явление редкое. Серебристые облака можно увидеть только летом при определенных погодных условиях.

Над Омском накануне вечером, 12 июня, заметили серебристые облака. Об этом рассказал директор Омского планетария Владимир Крупко на своей странице ВКонтакте.

«Дождались! „Серебристые облака“ над Омском и в этом году. Появление довольно позднее. Прямо сейчас висят над нашим городом. Слабоваты, но, думаю, это только начало», — сообщил Крупко.
СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Владимир Крупко / ВКонтакте

Серебристые облака можно увидеть только летом во время навигационных сумерек, когда мезосфера охлаждается до температуры ниже -130 градусов. Серебристые облака формируются на высоте около 85 километров.

Примечательно, что серебристые облака являются одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Серебристые облака передвигаются исключительно быстро, их средняя скорость составляет около 27,8 метра в секунду.

Редкое природное явление можно было наблюдать в регионе также в прошлом году.

В Омской области стартовал сезон серебристых облаков
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#Евгений Игишев#Погода#Омск#Лето#Серебристые облака#Астрономы
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