«Дождались!» Над Омском появились серебристые облака

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 05:03
Над Омском накануне вечером, 12 июня, заметили серебристые облака. Об этом рассказал директор Омского планетария Владимир Крупко на своей странице ВКонтакте.
«Дождались! „Серебристые облака“ над Омском и в этом году. Появление довольно позднее. Прямо сейчас висят над нашим городом. Слабоваты, но, думаю, это только начало», — сообщил Крупко.
Серебристые облака можно увидеть только летом во время навигационных сумерек, когда мезосфера охлаждается до температуры ниже -130 градусов. Серебристые облака формируются на высоте около 85 километров.
Примечательно, что серебристые облака являются одним из основных источников информации о движении воздушных масс в верхних слоях атмосферы. Серебристые облака передвигаются исключительно быстро, их средняя скорость составляет около 27,8 метра в секунду.
Редкое природное явление можно было наблюдать в регионе также в прошлом году.