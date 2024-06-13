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Updated Сегодня, 08:18

иллюстрация

Брала займы на клиентов. В Омске осудили менеджера микрозаймов за кражу 1 млн рублей

13 июня 2024, 08:11
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В Омской области менеджер микрозаймов подделывала договоры и украла свыше 1 млн

Менеджер микрокредитной организации подделывала договоры займа и другие документы от имени клиентов, которые ранее брали займы в этой компании. Таким образом, сотрудница украла свыше 1 млн рублей.

В региональной прокуратуре сообщили, что в Таврическом районном суде был вынесен приговор по уголовному делу в отношении менеджера микрокредитной организации. Ее признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения, совершенном в особо крупном размере.

Как стало известно, с августа по декабрь 2021 года 37-летняя сотрудница прямо в офисе продаж подделывала договоры займа и другие документы, а также расходные кассовые ордера. В фиктивных договорах она использовала данные клиентов, которые ранее брали займы в этой организации. В итоге ей удалось украсть более 1,1 млн рублей, принадлежащих компании.

Женщина признала свою вину и частично компенсировала ущерб. Суд принял решение о назначении ей наказания в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 4 года. Кроме того, ее обязали полностью возместить причиненный ущерб.

Ранее Город55 рассказывал, что в одном из салонов сотовой связи сотрудница оформила кредит на пожилую омичку. Пенсионерка купила телефон в магазине сети и предоставила свой паспорт. Используя персональные данные покупательницы, сотрудница оформила через приложение кредит на сумму 30 тысяч рублей. О своем долге пенсионерка узнала только через два месяца, когда получила уведомление от банка о просрочке платежа.

Будьте бдительны! Сотрудница салона сотовой связи оформила кредит на пожилую омичку
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