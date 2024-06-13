Брала займы на клиентов. В Омске осудили менеджера микрозаймов за кражу 1 млн рублей

Как стало известно, с августа по декабрь 2021 года 37-летняя сотрудница прямо в офисе продаж подделывала договоры займа и другие документы, а также расходные кассовые ордера. В фиктивных договорах она использовала данные клиентов, которые ранее брали займы в этой организации. В итоге ей удалось украсть более 1,1 млн рублей, принадлежащих компании.