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иллюстрация

«Безопасной дозы нет». С начала года омичи стали употреблять меньше алкоголя

13 июня 2024, 04:56
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

С начала года в Омской области стало меньше алкоголиков

В региональном Минздраве заявили о снижении употребления алкоголя в нашем регионе. В Наркологическом диспансере отметили, что количество пациентов с диагнозом «алкоголизм» снизилось на 1,9%. В 1,2 раза уменьшилось и число подростков, злоупотребляющих алкоголем.

В региональном Минздраве рассказали, что жители нашего региона стали меньше употреблять алкоголь. Эту тенденцию отметили в Наркологическом диспансере.

Оказалось, что за первый квартал 2024 года количество пациентов с диагнозом «алкоголизм», состоящих на учете, снизилось на 1,9%. Также в 1,2 раза снизилось число подростков, которые злоупотребляют алкоголем.

При этом вопрос о вреде алкоголя остается важным для нашей страны. Заболевания, которые возникают из-за его употребления, занимают первое место среди всех зарегистрированных случаев наркологических расстройств. В основном этими заболеваниями страдают люди трудоспособного возраста, и это влияет не только на здоровье, но и на социальные аспекты жизни.

Человек часто обращается к алкоголю, когда не видит других способов справиться с трудностями и ищет психологического комфорта. Однако такой подход в долгосрочной перспективе только усиливает стресс, что связано с особенностями работы нашего организма.

Алкоголизм — это болезнь, которая требует внимания и лечения. Чтобы предотвратить развитие этого заболевания, существуют различные методы профилактики. Врач-психиатр-нарколог Илаха Балакшина поделилась советами о том, как можно предотвратить алкогольную зависимость:

  • занимайтесь полезными делами. Наполните свою жизнь интересными занятиями: прогулками на свежем воздухе, чтением книг, походами в кино и театр, занятиями спортом и т. д. Это поможет вам не думать о том, чтобы выпить;
  • анализируйте свои мысли. Если вы чувствуете, что вам хочется выпить даже небольшое количество алкоголя, спросите себя: «А зачем мне это нужно?». Если у вас возникла стрессовая ситуация, не пытайтесь решить ее с помощью алкоголя. Старайтесь общаться с людьми, которые ведут трезвый образ жизни;
  • замените алкоголь на безалкогольные напитки и не держите дома алкогольные напитки;
  • если вы все же решили выпить, контролируйте количество выпитого алкоголя и не злоупотребляйте им. Помните, что безопасной дозы алкоголя не существует.
  • если вы столкнулись с проблемой алкоголизма, обратитесь к врачу-психиатру-наркологу. Родственникам рекомендуется не оставлять попыток убедить человека обратиться за помощью.

Отметим, что алкоголь — депрессант для нервной системы, замедляет мышление, ухудшает координацию и память, скорость реакции, восприятие реальности, эмоциональный самоконтроль. Поэтому радость и расслабление может резко смениться на агрессию.

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