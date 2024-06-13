«Безопасной дозы нет». С начала года омичи стали употреблять меньше алкоголя

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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В региональном Минздраве рассказали, что жители нашего региона стали меньше употреблять алкоголь. Эту тенденцию отметили в Наркологическом диспансере.
Оказалось, что за первый квартал 2024 года количество пациентов с диагнозом «алкоголизм», состоящих на учете, снизилось на 1,9%. Также в 1,2 раза снизилось число подростков, которые злоупотребляют алкоголем.
При этом вопрос о вреде алкоголя остается важным для нашей страны. Заболевания, которые возникают из-за его употребления, занимают первое место среди всех зарегистрированных случаев наркологических расстройств. В основном этими заболеваниями страдают люди трудоспособного возраста, и это влияет не только на здоровье, но и на социальные аспекты жизни.
Человек часто обращается к алкоголю, когда не видит других способов справиться с трудностями и ищет психологического комфорта. Однако такой подход в долгосрочной перспективе только усиливает стресс, что связано с особенностями работы нашего организма.
Алкоголизм — это болезнь, которая требует внимания и лечения. Чтобы предотвратить развитие этого заболевания, существуют различные методы профилактики. Врач-психиатр-нарколог Илаха Балакшина поделилась советами о том, как можно предотвратить алкогольную зависимость:
Отметим, что алкоголь — депрессант для нервной системы, замедляет мышление, ухудшает координацию и память, скорость реакции, восприятие реальности, эмоциональный самоконтроль. Поэтому радость и расслабление может резко смениться на агрессию.