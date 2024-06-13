«Безопасной дозы нет». С начала года омичи стали употреблять меньше алкоголя

При этом вопрос о вреде алкоголя остается важным для нашей страны. Заболевания, которые возникают из-за его употребления, занимают первое место среди всех зарегистрированных случаев наркологических расстройств. В основном этими заболеваниями страдают люди трудоспособного возраста, и это влияет не только на здоровье, но и на социальные аспекты жизни.