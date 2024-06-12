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Posted Сегодня, 03:43

Published Сегодня, 03:43

Modified Сегодня, 03:43

Updated Сегодня, 03:43

Перед Днем России подсветка с государственным флагом появилась еще на 2 улицах

В преддверии Дня России подсветка с триколором появилась еще на двух улицах

12 июня 2024, 03:43
Фото: Соцсети Сергея Шелеста

Перед Днем России подсветка с государственным флагом появилась еще на 2 улицах

Подсветка в цветах государственного флага России появилась на улицах Гагарина и Интернациональной, ранее она заработала на опорах наружного освещения на улице Конева.

Вчера ночью, в преддверии Дня России, на центральных улицах Омска появилась подсветка в цветах государственного флага. Российский триколор украсил опоры наружного освещения на Гагарина и Интернациональной.

«Считаю, что эксперимент можно признать удачным. Поэтому постараемся украсить таким образом главные улицы Омска до Дня города», — рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Напомним, что ранее такая же подсветка появилась на улице Конева на Левом берегу, варианты консолей разрабатывали специалисты компании «Омскэлектро».

Фото: Соцсети Сергея Шелеста
Российский триколор: омичам показали, как выглядит новая подсветка на улице Конева
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Новости#День России#Подсветка#Российский триколор#Праздничная подсветка
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