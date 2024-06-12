В преддверии Дня России подсветка с триколором появилась еще на двух улицах

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
Modified Сегодня, 03:43
Updated Сегодня, 03:43
Вчера ночью, в преддверии Дня России, на центральных улицах Омска появилась подсветка в цветах государственного флага. Российский триколор украсил опоры наружного освещения на Гагарина и Интернациональной.
«Считаю, что эксперимент можно признать удачным. Поэтому постараемся украсить таким образом главные улицы Омска до Дня города», — рассказал мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Напомним, что ранее такая же подсветка появилась на улице Конева на Левом берегу, варианты консолей разрабатывали специалисты компании «Омскэлектро».