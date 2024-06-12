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На 81-м году жизни скончался ветеран омского настольного тенниса Владимир Панин

В Омске на 81-м году жизни скончался ветеран настольного тенниса Владимир Панин

12 июня 2024, 10:37
Фото: Настольный Теннис Омск

На 81-м году жизни скончался ветеран омского настольного тенниса Владимир Панин

Владимир Панин принимал активное участие в жизни омского спортивного сообщества с 70-х годов, о его смерти сообщили в городском сообществе о настольном теннисе.

В сообществе «Настольный теннис Омск» сообщили о смерти ветерана этого вида спорта Владимира Панина, он скончался в возрасте 81 года.

Мужчина начал играть в настольный теннис в начале 70-х годов, с тех пор, но принимал активное участие в жизни омского спортивного сообщества. В последние годы его страсть распространилась также на большой теннис.

Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Панина.

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