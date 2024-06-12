В Омске на 81-м году жизни скончался ветеран настольного тенниса Владимир Панин

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В сообществе «Настольный теннис Омск» сообщили о смерти ветерана этого вида спорта Владимира Панина, он скончался в возрасте 81 года.
Мужчина начал играть в настольный теннис в начале 70-х годов, с тех пор, но принимал активное участие в жизни омского спортивного сообщества. В последние годы его страсть распространилась также на большой теннис.
Редакция Города55 выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Панина.