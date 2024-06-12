Более 2 тысяч участников. На центральных улицах Омска прошел «Парад национальностей»

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В День России на центральных улицах Омска развернулся масштабный праздник, его ярким открытием стал «Парад национальностей». В шествии приняли участие более двух тысяч человек.
По Любинскому проспекту прошли национально-культурные объединения, творческие коллективы, команды вузов и гости Международного форума приграничных территорий, среди которых оказались представители Республики Казахстан, а также регионов Российской Федерации — Луганской Народной Республики, Удмуртской Республики, Алтайского края, Республик Алтай и Саха (Якутия), Новосибирской и Кемеровской областей.
Город55 вел прямую трансляцию «Парада национальностей» на своей странице ВКонтакте, посмотреть запись можно здесь.