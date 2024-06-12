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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

На центральных улицах Омска прошел «Парад национальностей»

Более 2 тысяч участников. На центральных улицах Омска прошел «Парад национальностей»

12 июня 2024, 10:09
Фото: gorod55.ru

На центральных улицах Омска прошел «Парад национальностей»

В честь Дня России в центре Омска прошел «Парад национальностей», в нем приняли участие более двух тысяч человек.

В День России на центральных улицах Омска развернулся масштабный праздник, его ярким открытием стал «Парад национальностей». В шествии приняли участие более двух тысяч человек.

По Любинскому проспекту прошли национально-культурные объединения, творческие коллективы, команды вузов и гости Международного форума приграничных территорий, среди которых оказались представители Республики Казахстан, а также регионов Российской Федерации — Луганской Народной Республики, Удмуртской Республики, Алтайского края, Республик Алтай и Саха (Якутия), Новосибирской и Кемеровской областей.

Город55 вел прямую трансляцию «Парада национальностей» на своей странице ВКонтакте, посмотреть запись можно здесь.

Фото: gorod55.ru
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#Анастасия Баянова#Омск#Праздники#Омская область#Праздничный день#Новости#Парад#День России#Парад национальностей#Торжественный парад
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