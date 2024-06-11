Зарплаты до 62 тысяч. В омском минимущества открыли свежие вакансии

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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В министерстве имущественных отношений Омской области сегодня, 11 июня, опубликовали свежие вакансии. Заявки от кандидатов принимают до конца месяца.
Сотрудники требуются в департаменты учета собственности и земельных отношений, государственной собственности, правового, организационно-кадрового и информационного обеспечения.
Специалистам старшей группы должностей предлагают зарплату от 33 000 до 45 000 рублей, ведущей группы должностей — от 47 000 до 62 000 рублей.
Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы. Командировки не предусмотрены, однако возможен ненормированный рабочий день.
Ранее Город55 рассказывал о вакансиях на производстве. Квалифицированным рабочим на заводах готовы платить в среднем 130 тысяч рублей в месяц.