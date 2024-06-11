В Свердловской области назвали безопасные пляжи, но рекомендуют купаться в бассейнах

Несмотря на это, представитель Роспотребнадзора отметил, что в Свердловской области нет водоемов, которые можно считать пригодными для купания с точки зрения требований санитарного законодательства. В качестве альтернативы он рекомендовал посещение бассейнов, поскольку там имеется конкретный владелец, который контролирует качество воды.