В Свердловской области назвали безопасные пляжи, но рекомендуют купаться в бассейнах

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
В регионе только 7 пляжей оснащены спасательными станциями. Однако свердловчанам рекомендуют посещать бассейны для купания. К безопасным пляжам в Свердловской области относятся Верхне-Сысертское водохранилище, Верх-Нейвенский и Билимбаевский пруды, Леневское водохранилище, ООО «Кемпинг», река Серга и санаторий «Гранатовая бухта» в Сысертском городском округе, пишет uralpolit.ru.
Несмотря на это, представитель Роспотребнадзора отметил, что в Свердловской области нет водоемов, которые можно считать пригодными для купания с точки зрения требований санитарного законодательства. В качестве альтернативы он рекомендовал посещение бассейнов, поскольку там имеется конкретный владелец, который контролирует качество воды.