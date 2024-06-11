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В Свердловской области назвали безопасные пляжи, но рекомендуют купаться в бассейнах

11 июня 2024, 17:13
В Свердловской области были названы пляжи, которые считаются безопасными. Но рекомендуется купаться в бассейнах. Это мнение было высказано на пресс-конференции представителями МЧС и Роспотребнадзора.

В регионе только 7 пляжей оснащены спасательными станциями. Однако свердловчанам рекомендуют посещать бассейны для купания. К безопасным пляжам в Свердловской области относятся Верхне-Сысертское водохранилище, Верх-Нейвенский и Билимбаевский пруды, Леневское водохранилище, ООО «Кемпинг», река Серга и санаторий «Гранатовая бухта» в Сысертском городском округе, пишет uralpolit.ru.

Несмотря на это, представитель Роспотребнадзора отметил, что в Свердловской области нет водоемов, которые можно считать пригодными для купания с точки зрения требований санитарного законодательства. В качестве альтернативы он рекомендовал посещение бассейнов, поскольку там имеется конкретный владелец, который контролирует качество воды.

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