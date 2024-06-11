В Омской области вырос спрос на продавцов и врачей

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
В Омской области по итогам мая на одну вакансию приходилось 3,2 резюме, что говорит о дефиците работников (нижняя граница нормы для рынка труда — 4 резюме на вакансию). Данные приводит сервис по поиску работы HeadHunter.
Тенденция с нехваткой специалистов наблюдается по всей стране — 3,3 резюме на вакансию.
В Омской области острее всего дефицит ощущается в сфере медицины (1,3 резюме на вакансию), розничной торговли (1,7), автобизнесе (2,2), на производстве и в туризме (по 2,5), в строительстве (2,6) и сельском хозяйстве (2,7).
Ранее Город55 рассказывал о вакансиях и зарплатах на омских заводах. Предприятия готовы платить токарям, сварщикам и операторам станков с ЧПУ существенно выше среднего.