В Омской области вырос спрос на продавцов и врачей

В Омской области острее всего дефицит ощущается в сфере медицины (1,3 резюме на вакансию), розничной торговли (1,7), автобизнесе (2,2), на производстве и в туризме (по 2,5), в строительстве (2,6) и сельском хозяйстве (2,7).