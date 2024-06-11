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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

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В Омской области вырос спрос на продавцов и врачей

11 июня 2024, 05:14
Фото: Изображение Midjourney
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В регионе в настоящее время приходится 3,2 резюме на одну вакансию, что говорит о дефиците кандидатов.

В Омской области по итогам мая на одну вакансию приходилось 3,2 резюме, что говорит о дефиците работников (нижняя граница нормы для рынка труда — 4 резюме на вакансию). Данные приводит сервис по поиску работы HeadHunter.

Тенденция с нехваткой специалистов наблюдается по всей стране — 3,3 резюме на вакансию.

В Омской области острее всего дефицит ощущается в сфере медицины (1,3 резюме на вакансию), розничной торговли (1,7), автобизнесе (2,2), на производстве и в туризме (по 2,5), в строительстве (2,6) и сельском хозяйстве (2,7).

Ранее Город55 рассказывал о вакансиях и зарплатах на омских заводах. Предприятия готовы платить токарям, сварщикам и операторам станков с ЧПУ существенно выше среднего.

Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
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#Евгений Игишев#Общество#Недвижимость#Туризм#Омская область#Россия#Сельское хозяйство#Строительство#Производство#Медицина#Продажи#Гостиницы#Фармацевтика
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Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
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