В лето — со связью. МТС провела высокоскоростную сеть 4G в Чернолучье Омской области

Кроме того, стабильно себя показывает интернет и в местах большого скопления гостей района, например, у парка-отеля «Мечта», базы отдыха им. А. И. Покрышкина, и у таких детских лагерей как «Спутник» и «Иртышские зори». Последние локации, зачастую, становятся настоящим испытанием для операторов сотовой связи, ведь дети постоянно пользуются цифровыми сервисами, ведут активную деятельность в соцсетях, делясь фото и видео, а по вечерам могут созваниваться с родителями по видеосвязи или смотреть кино — все это создает серьезную нагрузку на мобильный интернет, с которым у абонентов «МТС» теперь проблем точно не возникнет.