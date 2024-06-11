В лето — со связью. МТС провела высокоскоростную сеть 4G в Чернолучье Омской области

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Жители Чернолучья сообщили, что мощность и покрытие мобильной сети в их районе увеличилось: наибольший прирост скорости мобильного интернета — до 100 Мбит/сек наблюдается у абонентов оператора «МТС». Как оказалось, это стало возможным благодаря введению в строй новой базовой станции, из-за чего в зоне покрытия сети 4G оказалось более чем 1,5 тыс местных жителей, многочисленные базы отдыха и детские оздоровительные лагеря.
«Наша основная задача — развитие инфраструктуры связи. Мы стремимся обеспечить качественную мобильную связь и доступ в интернет как для жителей городов, так и для тех, кто живёт в сельской местности. Я хочу выразить благодарность компании МТС за её вклад в улучшение качества связи в регионе», — рассказал в своем Telegram-канале министр цифрового развития и связи Омской области и зампред Правительства Омской области Денис Цуканов.
Кроме того, стабильно себя показывает интернет и в местах большого скопления гостей района, например, у парка-отеля «Мечта», базы отдыха им. А. И. Покрышкина, и у таких детских лагерей как «Спутник» и «Иртышские зори». Последние локации, зачастую, становятся настоящим испытанием для операторов сотовой связи, ведь дети постоянно пользуются цифровыми сервисами, ведут активную деятельность в соцсетях, делясь фото и видео, а по вечерам могут созваниваться с родителями по видеосвязи или смотреть кино — все это создает серьезную нагрузку на мобильный интернет, с которым у абонентов «МТС» теперь проблем точно не возникнет.
«Поселок Чернолучинский стал желанным местом для загородной жизни благодаря близости к областному центру, развитой инфраструктуре и красивой природе. И хотя многие живут в поселке круглый год, летом число местных жителей возрастает за счет отдыхающих, а значит, растет и объем необходимого интернет-трафика. Поэтому к началу лета мы запустили новую базовую станцию в поселке, чтобы увеличить зону покрытия и скорость мобильного интернета МТС», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.