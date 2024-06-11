gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:27

Published Сегодня, 05:27

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

иллюстрация

В лето — со связью. МТС провела высокоскоростную сеть 4G в Чернолучье Омской области

11 июня 2024, 05:27
Фото: 1MI
иллюстрация

Высокоскоростная сеть 4G появилась в Чернолучье Омской области

Дачный поселок Чернолучинский входит в лето со стабильной связью и быстрым интернетом — в населенном пункте ввели в строй новую базовую станцию мобильной сети.

Жители Чернолучья сообщили, что мощность и покрытие мобильной сети в их районе увеличилось: наибольший прирост скорости мобильного интернета — до 100 Мбит/сек наблюдается у абонентов оператора «МТС». Как оказалось, это стало возможным благодаря введению в строй новой базовой станции, из-за чего в зоне покрытия сети 4G оказалось более чем 1,5 тыс местных жителей, многочисленные базы отдыха и детские оздоровительные лагеря.

«Наша основная задача — развитие инфраструктуры связи. Мы стремимся обеспечить качественную мобильную связь и доступ в интернет как для жителей городов, так и для тех, кто живёт в сельской местности. Я хочу выразить благодарность компании МТС за её вклад в улучшение качества связи в регионе», — рассказал в своем Telegram-канале министр цифрового развития и связи Омской области и зампред Правительства Омской области Денис Цуканов.

Кроме того, стабильно себя показывает интернет и в местах большого скопления гостей района, например, у парка-отеля «Мечта», базы отдыха им. А. И. Покрышкина, и у таких детских лагерей как «Спутник» и «Иртышские зори». Последние локации, зачастую, становятся настоящим испытанием для операторов сотовой связи, ведь дети постоянно пользуются цифровыми сервисами, ведут активную деятельность в соцсетях, делясь фото и видео, а по вечерам могут созваниваться с родителями по видеосвязи или смотреть кино — все это создает серьезную нагрузку на мобильный интернет, с которым у абонентов «МТС» теперь проблем точно не возникнет.

«Поселок Чернолучинский стал желанным местом для загородной жизни благодаря близости к областному центру, развитой инфраструктуре и красивой природе. И хотя многие живут в поселке круглый год, летом число местных жителей возрастает за счет отдыхающих, а значит, растет и объем необходимого интернет-трафика. Поэтому к началу лета мы запустили новую базовую станцию в поселке, чтобы увеличить зону покрытия и скорость мобильного интернета МТС», — рассказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.
Совсем как раньше. МТС предложил омичам вернуться к играм на телевизоре
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Интернет#Омск#Новости#Связь#МТС#Чернолучье
Подпишитесь
Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
Сегодня, 02:15
Омских депутатов Саханя и Павлова освободили из-под стражи прямо в зале суда
Сегодня, 03:21
Прячьте машины! Омичей предупредили о мощных ливнях с грозой и крупном граде 11 июня
Сегодня, 04:52
Зарплаты до 62 тысяч. В омском минимущества открыли свежие вакансии
Сегодня, 05:54
Сроки сдвинут. Проблемную школу в Серебряном береге достроит компания «Русстрой»
Сегодня, 03:24
Поездки в транспорте Омской области станут выгоднее для пользователей СБП
Сегодня, 06:40
"