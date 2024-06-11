В Администрации Омского района назвали лучших предпринимателей муниципалитета

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Кроме того, торжественная дата — еще и церемония награждения победителей Конкурса среди субъектов предпринимательства Омского муниципального района.
К слову, номинаций в конкурсе было предусмотрено всего три, но ими признание заслуг предпринимателей не ограничилось: высокоэффективный и прилежный труд, профессиональные компетенции и усилия в развитии сферы предпринимательства района были отмечены на областном уровне — почетные грамоты Правительства и Благодарственные письма от губернатора Омской области предприниматели получили из рук Дмитрия Ушакова — первого зампредседателя Правительства областного правительства. Вместе с тем, многие гости торжественной церемонии получили и почетные грамоты от регионального Минэкономразвития.
Решением жюри, титулы «лучших» распределились следующим образом:
Кроме наград в номинациях, был и особенный приз — «Признание». Эта награда — олицетворение высокой производительности предприятия и значительного вклада в развитие района. Ей жюри отметили дело Алексея Кныша, директора «Ачаирского Агропродукта». В чем-то это предприятие можно даже назвать «семейным»: братья Алексей и Олег Кныш уже больше шести лет выращивают картофель в Ачаирском и Комсомольском поселках.
Также предприятие принимает активное участие и в социальной жизни района, оказывая помощь в подготовке и отправке гуманитарных грузов для участников специальной военной операции.
Стоит отметить, что многие предприниматели Омского района участвуют в формировании гуманитарных конвоев, а их из муниципалитета в Луганскую Народную Республику отправилось уже десяток.
Напомним, ранее Город55 сообщал и о других важных достижениях Омского муниципального района — по итогам 2023 года спортивная отрасль муниципалитета претерпела масштабные изменения: