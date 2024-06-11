В Администрации Омского района назвали лучших предпринимателей муниципалитета

К слову, номинаций в конкурсе было предусмотрено всего три, но ими признание заслуг предпринимателей не ограничилось: высокоэффективный и прилежный труд, профессиональные компетенции и усилия в развитии сферы предпринимательства района были отмечены на областном уровне — почетные грамоты Правительства и Благодарственные письма от губернатора Омской области предприниматели получили из рук Дмитрия Ушакова — первого зампредседателя Правительства областного правительства. Вместе с тем, многие гости торжественной церемонии получили и почетные грамоты от регионального Минэкономразвития.