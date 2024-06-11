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Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Фото с церемонии награждения победителей

В Администрации Омского района назвали лучших предпринимателей муниципалитета

11 июня 2024, 06:56
Фото: Пресс-служба администрации Омского муниципального района
Фото с церемонии награждения победителей
День российского предпринимательства — традиционный для Омского района праздник, ведь на территории муниципалитета насчитывается больше 12 тысяч компаний и самозанятых, чья ежедневная деятельность не только улучшает жизнь горожан, но и помогает экономике района.

Кроме того, торжественная дата — еще и церемония награждения победителей Конкурса среди субъектов предпринимательства Омского муниципального района.

К слову, номинаций в конкурсе было предусмотрено всего три, но ими признание заслуг предпринимателей не ограничилось: высокоэффективный и прилежный труд, профессиональные компетенции и усилия в развитии сферы предпринимательства района были отмечены на областном уровне — почетные грамоты Правительства и Благодарственные письма от губернатора Омской области предприниматели получили из рук Дмитрия Ушакова — первого зампредседателя Правительства областного правительства. Вместе с тем, многие гости торжественной церемонии получили и почетные грамоты от регионального Минэкономразвития.

Решением жюри, титулы «лучших» распределились следующим образом:

  • «Лучшим производственным предприятием 2024 года» стало ООО «Промсервис», возглавляемое Сергеем Сорокиным. Предприятие специализируется на производстве, монтаже и обслуживании оборудования, от которого напрямую зависит качество дорог не только в регионе, но и в России, и даже за рубежом — асфальтобетонных комплексов и битумных баз.
  • Титул «Лучшего предприятия в сфере услуг» жюри присудили ООО «Жилищная коммунальная организация „Ключи“, в управлении которой находится десять домов в одноименном поселке. Директор — Виталий Капралов.
  • В номинации „Лучшее торговое предприятие года“ победа досталась индивидуальному предпринимателю Владимиру Ковальчуку.

Кроме наград в номинациях, был и особенный приз — «Признание». Эта награда — олицетворение высокой производительности предприятия и значительного вклада в развитие района. Ей жюри отметили дело Алексея Кныша, директора «Ачаирского Агропродукта». В чем-то это предприятие можно даже назвать «семейным»: братья Алексей и Олег Кныш уже больше шести лет выращивают картофель в Ачаирском и Комсомольском поселках.

Также предприятие принимает активное участие и в социальной жизни района, оказывая помощь в подготовке и отправке гуманитарных грузов для участников специальной военной операции.

Стоит отметить, что многие предприниматели Омского района участвуют в формировании гуманитарных конвоев, а их из муниципалитета в Луганскую Народную Республику отправилось уже десяток.

Напомним, ранее Город55 сообщал и о других важных достижениях Омского муниципального района — по итогам 2023 года спортивная отрасль муниципалитета претерпела масштабные изменения:

Новые объекты. В Администрации Омского района рассказали о развитии массового спорта
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#Илья Скобин#Бизнес#Омск#Омская область#Конкурс#Новости#Гуманитарная помощь#Награждение#Почетные грамоты#Предприниматели
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