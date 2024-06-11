Прячьте машины! Омичей предупредили о мощных ливнях с грозой и крупном граде 11 июня

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Сегодня в Омске пройдет очень сильный дождь, переходящий в мощный ливень. По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, ожидаются грозы, а днем — крупный град. Скорость ветра будет достигать 25 метров в секунду и более.
В этот период возможны техногенные пожары в частных домах, аварии в коммунальных и энергетических системах, повреждение или обрыв линий электропередач и связи, проблемы с транспортом и ухудшение условий для проведения аварийно-восстановительных работ.
Поэтому в случае ЧС и аварий звоните в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового набрать 101. Можно также обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру 78-78-78.
Напомним, что омичам обещали недельный отдых от дождей на этой неделе, но погода распорядилась иначе. Ко Дню России, 12 июня, погода приготовила сюрприз — дожди с грозами и усиления ветра до 9–12 м/с с самого утра. Однако ближе к вечеру погода должна стабилизироваться, и дожди прекратятся.
На следующий день в нашем регионе наконец-то ожидается потепление. После дождливой погоды жители города смогут насладиться солнечными лучами. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, осадков 13 июня не предвидится. Ночью температура воздуха будет составлять от +12 до +17 градусов, а днем поднимется до +30 градусов.