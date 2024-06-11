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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

иллюстрация

Прячьте машины! Омичей предупредили о мощных ливнях с грозой и крупном граде 11 июня

11 июня 2024, 04:52
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Жителей Омска экстренно предупредили о крупном граде и мощных ливнях 11 июля

Сегодня днем в Омске ожидаются мощные ливни и крупный град. Скорость ветра будет достигать 25 метров в секунду. Куда обращаться в случае возникновения ЧС при такой погоде, расскажет Город55.

Сегодня в Омске пройдет очень сильный дождь, переходящий в мощный ливень. По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, ожидаются грозы, а днем — крупный град. Скорость ветра будет достигать 25 метров в секунду и более.

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Фото: Обь-Иртышское УГМС

В этот период возможны техногенные пожары в частных домах, аварии в коммунальных и энергетических системах, повреждение или обрыв линий электропередач и связи, проблемы с транспортом и ухудшение условий для проведения аварийно-восстановительных работ.

Поэтому в случае ЧС и аварий звоните в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Омской области по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового набрать 101. Можно также обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по номеру 78-78-78.

Напомним, что омичам обещали недельный отдых от дождей на этой неделе, но погода распорядилась иначе. Ко Дню России, 12 июня, погода приготовила сюрприз — дожди с грозами и усиления ветра до 9–12 м/с с самого утра. Однако ближе к вечеру погода должна стабилизироваться, и дожди прекратятся.

На следующий день в нашем регионе наконец-то ожидается потепление. После дождливой погоды жители города смогут насладиться солнечными лучами. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, осадков 13 июня не предвидится. Ночью температура воздуха будет составлять от +12 до +17 градусов, а днем поднимется до +30 градусов.

Дожди и жара. Омичей предупредили об очередном погодном сюрпризе в День России
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