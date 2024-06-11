Прячьте машины! Омичей предупредили о мощных ливнях с грозой и крупном граде 11 июня

Напомним, что омичам обещали недельный отдых от дождей на этой неделе, но погода распорядилась иначе. Ко Дню России, 12 июня, погода приготовила сюрприз — дожди с грозами и усиления ветра до 9–12 м/с с самого утра. Однако ближе к вечеру погода должна стабилизироваться, и дожди прекратятся.